Bruce Campbell dit que de nouveaux morts-vivants pourraient commencer le tournage cette année

La franchise Evil Dead reste vivante par Bruce Campbell, malgré sa retraite du rôle d’Ash Williams, et le prochain film pourrait commencer à tourner cette année. Comme indiqué précédemment, Sam Raimi a confirmé à la fin de l’année dernière qu’une nouvelle entrée dans la franchise était en cours et que Bruce Campbell ne reprendrait pas son rôle dans le film, mais le produirait.

Campbell a confirmé cette nouvelle à Fan Expo Vancouver le week-end dernier (par Horror Bound), répondant à une question des fans sur la possibilité de reprendre son rôle. Il a dit qu’il avait définitivement quitté le rôle d’Ash et a ajouté: «Nous produisons plus de films EVIL DEAD. Peut-être un plus tard cette année. Sam Raimi a choisi le prochain gars pour faire un autre Evil Dead effrayant. Il n’y aura tout simplement pas Ash. Ouais, c’est cool. Il y a d’autres histoires à raconter, monsieur. »»

Raimi a déclaré qu’il aimerait réaliser un nouveau film d’Evil Dead avec Campbell, mais que «il dit qu’il a retiré le personnage. J’espère que non.”