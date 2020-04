Bruce Campbell rejoint Doctor Strange 2 en tant que méchant

Partager

L’acteur Bruce Campbell, qui a travaillé sur de nombreux films de Sam Raimi, veut apparaître dans Doctor Strange 2 en tant que méchant de Marvel.

Récemment, le réalisateur Sam Raimi a confirmé qu’il serait le directeur de Doctor Strange 2 et le multivers de la folie. Un film qui serait à ses premiers stades de production s’il n’y avait pas d’épidémie mondiale causée par Coronavoirus. Ce qui a fait qu’ils ont retardé son tournage et sa première. Donc, comme le casting n’est pas encore mis en place, l’acteur Bruce Campbell vous vous inscrivez.

Lorsqu’on a demandé à Bruce Campbell sur les réseaux sociaux s’il aimerait participer au film Doctor Strange 2 de Sam Raimi, il a répondu: “Il doit sûrement y avoir des personnages pour défier le bon docteur.”

Alors inscrivez-vous comme l’un des méchants, j’espère que cela se réalisera.

L’acteur et le réalisateur ont une très bonne relation.

Bruce Campbell et Sam Raimi sont amis depuis longtemps, et ils ont travaillé ensemble sur de nombreux projets. L’acteur a joué dans la franchise Evil Dead de Raimi en tant que Ash Williams, un rôle qui a même été diffusé à la télévision avec la série Ash vs Evil Dead. En outre, l’interprète avait des camées dans les trois films Spider-Man, ce qui pourrait être répété dans Doctor Strange 2.

Pour le moment, nous n’avons pas beaucoup d’informations sur le film, mais nous savons que Scarlet Witch sera impliquée d’une manière ou d’une autre. Nous devrons donc être très attentifs à la série WandaVision, car son histoire sera liée au nouvel opus de l’univers cinématographique Marvel.

Espérons qu’ils confirmeront bientôt Sam Raimi en tant que réalisateur et Bruce Campbell en tant que méchant, car le résultat du film sera sûrement l’une des folies les plus drôles de la franchise.

Doctor Strange 2 et Multiverse of Madness sortiront en novembre 2021.

Partager