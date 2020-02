Bruno Mars star à Disney une nouvelle comédie musicale

Selon Deadline, le gagnant d’un Grammy, Bruno Mars, a signé pour jouer et produire son premier rôle avec une nouvelle comédie musicale Disney sans titre défini. Pour le moment, peu de détails sont connus sur le projet, car il s’est avéré que la chanteuse de “Finesse” traitera des thèmes musicaux du film.

Comme je prétends être le premier rôle principal du chanteur, auteur-compositeur, producteur de musique et chorégraphe américain, qui a joué il y a 28 ans dans la comédie d’Andrew Bergman, “ Honeymoon for three ” avec Nicolas Cage et Sarah Jessica Parker. Mars faisait également partie de la troupe de voix du film Blue Sky Studios, «Rio 2».

Le médium qui était le président de la production de Walt Disney Studios, Sean Bailey, responsable de faire de cet accord une réalité, pendant des mois, il a eu de longues conversations avec Bruno Mars et Mitchell Leib, président de la musique et des bandes sonores de Walt Disney Studios.

Bruno Mars est devenu célèbre en 2010 avec son premier album studio “Doo-Wops & Hooligans”, avec des chansons à succès comme “Grenade”, “The Lazy Song” et “Just the Way You Are”. Après avoir obtenu son premier Grammy pour la meilleure performance vocale masculine pop, le chanteur et compositeur a sorti deux nouveaux albums primés: “Unorthodox Jukebox” et “24K Magic”. 10 ans, 11 Grammys, 3 tournées mondiales avec tous les billets vendus et des millions de singles vendus plus tard, Mars est une sensation mondiale et continue de produire de superbes chansons.