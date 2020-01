Bryan Cranston parodie The Shining in Mt. Annonce du Super Bowl Dew

Bryan Cranston fait de son mieux Jack Nicholson pour un mont. Annonce du Super Bowl Dew, usurpant The Shining avec Tracee Ellis Ross. Vous pouvez voir l’annonce ci-dessous pour le mont. Dew Zero Suger, qui voit Cranston affronter Jack Torrance de Nicholson tandis que Ross joue Wendy de Shelley Duval. Heureusement, celui-ci finit un peu moins horrible pour Wendy que le film. Nous obtenons également une photo de la séquence des ascenseurs (maintenant verte au lieu de rouge) et Cranston en tant que Grady Twins.

L’annonce sera diffusée pendant le Super Bowl le week-end prochain.