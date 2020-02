Bryce Dallas Howard, 3 étoiles de Jurassic World, dévoile les nouvelles couches de Claire

Bryce Dallas Howard, qui revient pour le prochain film Jurassic World 3, a donné aux fans un aperçu de son personnage Claire Dearing dans une nouvelle photo. La franchise Jurassic Park a débuté en 1993, avec un film avec Samuel L. Jackson, Jeff Goldblum et Laura Dern. Le premier film était basé sur le roman du même nom de Michael Crichton. Il a été suivi de deux autres films: The Lost World: Jurassic Park en 1997 et Jurassic Park III en 2001. Après la sortie du troisième film, la franchise a été interrompue jusqu’en 2015.

Cette année-là, Jurassic World est sorti, présentant aux fans un nouveau groupe de héros. Parmi elles, Claire Dearing de Howard, à l’origine directrice des opérations de Jurassic World. Le film mettait également en vedette Chris Pratt des Gardiens de la Galaxie dans le rôle d’Owen Grady, un gestionnaire. Les films Jurassic World étaient prévus comme une trilogie, avec plusieurs personnages de retour pour Jurassic World: Fallen Kingdom en 2018. Maintenant, l’attention se tourne vers le troisième film à venir, qui sortira le 11 juin 2021.

Howard a partagé la nouvelle photo sur Twitter plus tôt dans la journée avec la légende “Merci Jason Low pour les cheveux de Claire, partie 3! J’adore les couches! Tu es génial.” Le timing de la photo est logique, comme Pratt a révélé plus tôt cette semaine que le tournage de Jurassic World 3 commencerait “très bientôt”. Les fans ont également appris que les personnages de Jake Johnson et Omar Sy reviendront pour le film. Découvrez la photo d’Howard des cheveux de Claire pour Jurassic World 3 ci-dessous:

L’excitation pour Jurassic World 3 est particulièrement élevée étant donné qu’il s’agit du dernier film de la partie mondiale de la franchise. De plus, Dern, Goldblum et son collègue acteur de Jurassic Park, Sam Neill, rejoindront tous Howard et Pratt dans le film. Il s’agit de la première fois depuis Jurassic Park III pour Neill et Dern, tandis que Goldblum a joué un rôle dans Jurassic World: Fallen Kingdom. Dern a récemment parlé de son retour en tant que personnage populaire Ellie Sattler, disant qu’elle “aime[d] l’idée de voir où elle est maintenant. “Elle a également discuté de l’impact du personnage sur les jeunes femmes en particulier, expliquant qu’Ellie” était en quelque sorte l’un de leurs premiers personnages féministes d’action bad-ass. “

Étant donné que tous les fans doivent attendre dans Jurassic World 3, ils devraient être ravis d’apprendre que Howard se prépare à son retour en tant que Claire Dearing. Même une petite étape comme celle-ci signifie que la production du film est beaucoup plus proche du début. Lorsque cela se produit, les fans peuvent s’attendre à des taquineries en coulisses qui pourraient leur donner un indice sur l’intrigue du film très attendu. Heureusement, Jurassic World 3 sera une conclusion satisfaisante pour une franchise bien-aimée.

Dates de sortie clés

Jurassic World 3 (2021) date de sortie: 11 juin 2021

