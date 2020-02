Buck a un public curieux! – HITC

Le public veut connaître la race de chien présentée dans The Call of the Wild (2020).

Le Call of the Wild a des spectateurs se demandant quelle race de chien est son protagoniste à quatre pattes.

Avez-vous déjà regardé un film et pensé à vous-même “wow, j’ai vraiment besoin de ce chien!” Sinon, il y a quelques films que vous devez rattraper, que ce soit Marley & Me ou I Am Legend.

Cependant, le dernier appel à attirer l’attention des cinéphiles et des amoureux des chiens est The Call of the Wild.

Réalisé par Chris Sanders (How to Train Your Dragon), ce film d’aventure exaltant est basé sur le conte classique du même nom de Jack London et met en vedette Harrison Ford (Star Wars: The Force Awakens), Dan Stevens (Downton Abbey ), Karen Gillan (Jumanji: The Next Level) et plus encore.

Malgré le talent d’écran populaire, les téléspectateurs sont toujours plus concentrés sur le chien!

La race de chien L’appel de la nature (2020)

La race du chien dans The Call of the Wild est un St. Bernard / Scotch Collie.

Son nom dans le film est Buck et le récit le raconte après qu’il a été volé à son domicile à Santa Clara, en Californie, et expédié au Yukon.

Il frappe une compagnie avec John Thornton de Harrison Ford, avec leur relation fournissant beaucoup un moment émouvant tout au long.

Bien que croisée, la race Saint-Bernard est devenue particulièrement emblématique dans un autre film – la franchise Beethoven! Le chien titulaire a remporté un certain nombre de suites, contribuant à créer une franchise familiale bien-aimée à laquelle le public revient encore avec nostalgie à ce jour.

Cependant, ça n’a pas été facile pour Buck…

Le public réagit à l’appel du chien sauvage sur Twitter

Le look du chien a en fait divisé le public, certains se rendant sur Twitter pour exprimer leurs points de vue et leurs prises d’humour.

Les animaux anthropomorphes dans les films peuvent parfois retirer les spectateurs du drame, et cela semble certainement être le cas pour un certain nombre de détracteurs ici. Découvrez une sélection de tweets:

L’appel de la nature: les critiques ont leur mot à dire

Dans l’ensemble, The Call of the Wild a rencontré des critiques mitigées.

Il détient actuellement un Metascore de 52 basé sur 14 avis, ce qui est à peu près aussi proche du moyen que vous pouvez obtenir.

Peter Bradshaw, du Guardian, a écrit dans sa critique 3 étoiles: “Le résultat est un peu ringard, un peu ringard et vous pourriez vous sentir gêné,” Aww … “pour des créatures qui ne sont pas de vrais chiens mais des ordinateurs portables.”

Frank Scheck au Hollywood Reporter commente également les visuels canins, écrivant: «Les résultats sont pour le moins désorientants visuellement. Bien que Notary et l’équipe d’effets spéciaux fassent aussi bien que la technologie le permet, le Buck expressif n’a jamais l’air vraiment réel. Et vous vous attendez à ce que lui et le reste des animaux se mettent à chanter. »

Donc, ce n’est pas seulement un public occasionnel qui trouve que l’exécution visuelle a légèrement raté le cap.

