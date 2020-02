Cable & Deadpool redémarrent enfin leur Bromance

Il faut une amitié particulière pour créer deux super-héros de bandes dessinées aussi célèbres que leurs partenaires dans leur série solo, mais Câble et Dead Pool sont tout sauf ordinaires. Et avec Deadpool prêt à envahir la patrie mutante de Krakoa, Marvel confirme qu’une bonne équipe de câble à l’ancienne arrive. Mais pas celui auquel les fans s’attendent.

Les petits caractères évidents de ces retrouvailles réconfortantes sont que le câble qui a passé d’innombrables années et plusieurs missions aux côtés de Deadpool est mort et disparu – explosé à bout portant avant que la relance des X-Men ne rende la mort insignifiante. Normalement, cela signifierait le chagrin et l’horreur pour son vieil ami Deadpool quand il apprend la vérité. Mais étant donné que c’est en réalité une jeune version de Cable qui a commis le meurtre, et que c’est le jeune Cable désormais destiné à entrer en collision avec Deadpool, la scène est prête pour exactement le genre de folie que les fans attendent de l’écrivain Gerry Duggan.

Tout en parlant avec Duggan de sa nouvelle série Cable avec l’artiste Phil Noto, l’écrivain a promis aux fans le début d’une “nouvelle ère importante dans l’histoire de Cable”. Alors que peu auraient osé espérer que cela signifiait un croisement avec Deadpool dans Cable # 3, c’est exactement ce que Marvel a annoncé sur le chemin. Et bien qu’il puisse sembler probable que Wade Wilson veuille punir le jeune Cable pour le meurtre de son vieil ami, le synopsis de l’intrigue suggère une connexion beaucoup plus profonde. Deadpool pourrait manquer le câble du passé … mais pourrait-il combattre le destin lui-même, en l’unissant par hasard avec ce nouveau câble, plus impressionnable et moins grisonnant? Avant de devenir trop excité, consultez la couverture officielle et le synopsis ci-dessous:

Les vieux copains Cable et Deadpool seront réunis pour la première fois en mai dans CABLE # 3! Deadpool considère Cable comme l’un de ses meilleurs amis, mais la jeune star de cette nouvelle série en cours sera un Cable très différent de celui dont il se souvient. Pas encore le vieux vétéran grisonnant que Deadpool a fait équipe dans le passé, Nathan Summers rencontrera Deadpool pour la première fois dans une aventure qui prouvera que c’est une amitié qui est destinée à être!

Aussi aimés que Cable et Deadpool aient pu l’être, les lecteurs ont eu beaucoup de couples étranges à apprécier à l’époque. Et même si certains seront sûrs de comparer directement la nouvelle dynamique et la chimie, il est difficile de ne pas être excité par ce que Duggan a rendu possible, avec le reste de la relance des X-Men. Deadpool est sur le point d’être rejeté et ostracisé par les héros de Marvel, et a sûrement besoin d’un visage amical (même s’il est plus jeune qu’il se souvient). Et qui ne voudrait pas voir Cable rencontrer Deadpool à nouveau, avant que des années de bataille brutale aient complètement détruit son sens du plaisir? Si une amitié destinée est ce que Duggan et Noto doivent prouver, c’est une histoire que les fans de l’un ou l’autre héros ne voudront pas manquer.

Câble # 1 arrivera dans votre librairie de bandes dessinées locale le 11 mars, avec Deadpool venant planter la fête à Câble # 3 en mai 2020.

