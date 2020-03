Call of Duty Battle Royale Warzone est multiplateforme et gratuit pour jouer DEMAIN

Activision a enfin révélé la rumeur très répandue Call of Duty: Warzone le mode bataille royale, qui va être une expérience autonome gratuite avec un support multiplateforme approprié. Après toutes les fuites, le titre apparaît en pleine gloire avec une bande-annonce cinématographique convaincante.

L’accumulation d’un mois vers l’annonce était pleine d’informations non confirmées. Jusqu’à présent, le premier gameplay a fuit plusieurs fois et les premiers détails sur le mode bataille royale ont été dévoilés. Les rumeurs ont également conduit à penser que Call of Duty: Warzone serait rendu public début mars, ce qui est maintenant un fait avec une date de sortie exacte.

Le mode autonome multiplateforme Warzone gratuit a été présenté à la communauté avec une bande-annonce officielle. La vidéo met en évidence les fonctionnalités du projet, et l’une des plus intéressantes est le nombre élevé de joueurs. 150 soldats peuvent combattre simultanément sur la carte originale du jeu Verdansk, et cela fait de Warzone un concurrent pour le titre de bataille royale le plus épique du marché. Pourtant, Warzone hérite de certaines des idées apportées au genre par ses concurrents. Par exemple, il y a le système de réapparition d’Apex Legends ainsi que des missions secondaires enrichissantes en jeu de Battlefield 5 Firestorm. Les joueurs peuvent également gagner suffisamment de devises pendant le match pour acheter une fonction d’auto-réactivation, qui est un autre exemple des mécanismes adoptés par Apex Legends. Le jeu ne serait pas une expérience Call of Duty sans Killstreaks, qui sont également présents dans Warzone.

Bien qu’il existe des tonnes de fonctionnalités de signature Battle Royale bien établies dans Warzone, le jeu en présente quelques-unes uniques, développant ainsi le genre. La bande-annonce montre clairement que le gameplay est beaucoup plus interactif. Faire tomber un joueur d’un bâtiment avec les jambes nues d’un personnage pendant le parachutisme est maintenant une chose. Le système de réapparition est enrichi avec le soi-disant Goulag, qui est un match 1v1 «après la mort» contre un autre joueur tombé. Le vainqueur est ensuite renvoyé à la bataille principale de Verdansk.

Parallèlement au mode BR de base, Warzone introduit une manière différente de profiter de son échelle. Le mode exclusif Plunder modifiera les règles et offrira de nouveaux moyens de rivaliser et de gagner. Les joueurs sont censés collecter la plus grande quantité de devises pendant le match en effectuant des éliminations, en accomplissant des missions, en pillant les baisses de ravitaillement, etc. De ce fait, le jeu est livré avec deux modes passionnants prêts à l’emploi, ce qui est un énorme avantage dès le départ. Enfin, les joueurs sur consoles et PC peuvent profiter de Warzone ensemble dans des pools de matchmaking partagés.

Outre la prise en charge du jeu croisé, Warzone permet également une progression unifiée complète avec Call of Duty: Modern Warfare, sur lequel il est basé. Les deux jeux partageront le même Battle Pass et le contenu déverrouillable interconnecté. Toutes les récompenses de Modern Warfare seront transférées sur Warzone, et vice versa. Compte tenu de toutes les informations ci-dessus, il y aura probablement une révolution sur le marché de la bataille royale avec Call of Duty: Warzone attirant une énorme part de l’attention.

Call of Duty: Warzone sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One demain, le 10 mars 2020.

