Call Of Duty: les réalisations Black Ops 3 les plus faciles à gagner

Les réalisations doivent avoir une grande variété pour plaire au plus grand nombre possible de publics. Cela signifie que les joueurs hardcore ont besoin de défis charnus à poursuivre, tout en offrant des distinctions à des joueurs plus occasionnels. Call of Duty a maîtrisé cet équilibre au fil des ans, et Black Ops 3 ne fait pas exception.

Bien que le jeu ait quelques réalisations qui feront vraiment travailler les joueurs pour eux, il en a également plus que suffisant pour ceux qui cherchent juste à s’amuser un peu. Les dix énumérés ci-dessous sont ceux que presque tous les joueurs devraient pouvoir obtenir.

10 Un autre côté de l’histoire

Les réalisations les plus simples à débloquer sont souvent celles qui se rapportent à l’histoire d’un jeu. À la fin d’un niveau, les joueurs peuvent souvent s’attendre à entendre le son de déverrouillage magique et à améliorer légèrement leur gamerscore. À la fin du jeu, ils obtiendront probablement un résultat légèrement plus élevé pour avoir survécu à la campagne, même en cas de difficultés moindres.

“Another Side of The Story” est juste cela, un succès débloqué pour terminer la campagne dans n’importe quelle difficulté. Peut-être que la promesse d’un score de joueur plus élevé tentera les joueurs de revenir pour un jeu plus difficile.

9 Rouler lourd

Les réalisations basées sur l’histoire les plus faciles sont celles débloquées simplement en jouant au jeu. Les joueurs vont répéter la boucle de gameplay de base quelle que soit la difficulté choisie, alors pourquoi ne pas les récompenser pour cela. Black Ops 3 a de nombreuses réalisations qui récompensent les joueurs pour avoir réussi des éliminations impressionnantes.

Pour débloquer «Rolling Heavy», les joueurs doivent utiliser le Cyber ​​Core imparable pour tuer cinq ennemis en une seule charge. Compte tenu de leur tendance à se regrouper, celui-ci ne devrait pas être trop difficile à réaliser. Attendez simplement que quelques ennemis se regroupent, puis libérez votre taureau intérieur.

8 Décimateur

C’est une autre réalisation qui demande aux joueurs de tuer un certain nombre d’ennemis dans un délai défini. Pour celui-ci, le minuteur est réglé sur trois secondes, ce qui semble dur mais ne l’est vraiment pas. Encore une fois, l’IA aime mettre les ennemis en groupes, donc une explosion bien placée ou un éclat de feu est souvent tout ce qui est nécessaire pour leur infliger un carnage de masse.

Pour faciliter cela, Black Ops 3 ne limite pas les joueurs aux armes traditionnelles pour obtenir ce succès. Avec une combinaison de Cyber ​​Cores et de bons pistolets à l’ancienne, celui-ci est un morceau de gâteau.

7 Faire du camouflage à droite

La chasse aux objets de collection semble être un moyen facile d’acquérir une réalisation rapide, mais cela peut être plus difficile qu’il n’y paraît. La recherche de babioles facilement manquées peut être une expérience frustrante lorsque les ennemis font la queue pour vous donner un cas d’empoisonnement soudain au plomb. Heureusement, la collecte de camouflages pour une arme n’est pas aussi difficile.

Cette réalisation demande aux joueurs d’obtenir tous les camouflages disponibles pour une seule arme. Les camouflages sont déverrouillés pour tuer des ennemis en multijoueur, de sorte que les joueurs n’ont même pas à s’écarter de ce qu’ils font normalement.

6 Puissance de feu maximale

Des échanges de tirs lancés à ceux de Bar Mitzvah, les robots tueurs peuvent améliorer à peu près n’importe quoi. Tout jeu qui permet aux joueurs de prendre le contrôle de leur propre Terminator est automatiquement meilleur pour lui. Donner un exploit pour le faire n’est que la cerise sur le gâteau.

Obtenir cette réalisation est aussi simple que de déverrouiller la mise à niveau du Remote Hijack Cyber ​​Core. Une fois cela fait, les joueurs peuvent déverrouiller à peu près n’importe quelle ASP (plate-forme sensorielle autonome) qu’ils rencontrent. Le succès consiste à en prendre le contrôle, et il n’est même pas nécessaire de tuer quoi que ce soit avec.

5 Crackshot

Le record du monde actuel du plus long meurtre confirmé par un tireur d’élite s’élève à 3 540 mètres. Par rapport à cela, obtenir cette réalisation est facile, car elle se situe à seulement cent mètres. De plus, tirer des tireurs d’élite tue dans un jeu vidéo est beaucoup moins difficile que dans la vraie vie.

Black Ops 3 regorge de galeries de tir à longue distance, il ne devrait donc pas être trop difficile de relever ce succès. Choisissez simplement un fusil de sniper et craquez. Éclatez quelques pauvres grognements de raisin à une centaine de mètres et récoltez les fruits.

4 Je ne peux pas cacher

L’une des caractéristiques les plus intéressantes de l’original Modern Warfare a été apportée: la capacité de pénétrer certains matériaux avec des coups de feu. Un ennemi ne serait plus protégé des munitions de qualité militaire par un morceau de contreplaqué fragile. Les joueurs non plus d’ailleurs. Le fait de savoir que la couverture n’était pas toujours une garantie de sécurité a aidé à garder les joueurs sur leurs gardes.

Une fois que quelqu’un est familiarisé avec les documents qui peuvent être filmés, il est simple d’obtenir ce résultat. Trouvez simplement un ennemi à couvert quelque part où il ne devrait vraiment pas, et faites-le exploser. Pas de bruit, pas de bruit, et dix gamerscore seront la récompense.

3 Biff! Bap! Kapow!

Le combat au corps à corps dans la plupart des jeux de tir à la première personne est une réflexion après coup pour la plupart des développeurs. Idéalement, les joueurs vont tirer sur leurs ennemis avec les nombreux fusils pensivement prévus pour eux, donc le corps à corps est réduit à une frappe rapide avec un fusil ou un coup de couteau. Black Ops 3 va un peu plus loin que la plupart.

Cela prend la forme du Cyber ​​Core Takedown, appelé plus tard Rapid Strike une fois mis à niveau. Une fois mis à niveau, les joueurs peuvent enchaîner trois frappes dans un combo. Trouvez simplement trois ennemis et frappez chacun avec un seul coup pour débloquer le “Biff! Bap! Kapow!” réussite.

2 Distance inertielle

Le parkour est devenu l’un des sports les plus populaires pour captiver l’imagination du public au cours des dernières décennies. La fluidité du mouvement et la traversée rapide des obstacles ont un attrait visuel sans fin. L’un des mouvements de parkour les plus souvent vus est la course de mur, où un coureur court le long d’un mur sur une courte distance.

Les joueurs peuvent faire à peu près la même chose dans Black Ops 3, en l’utilisant pour naviguer dans les environnements et obtenir un angle sur les ennemis. Une fois qu’un joueur a parcouru deux cent cinquante mètres dans la campagne, ce succès se débloque. Étant donné la fréquence d’utilisation de cette capacité, la plupart l’auront probablement d’ici la fin de la partie.

1 potentiel débloqué

Les arbres de mise à niveau sont un autre bon moyen de donner aux joueurs des réalisations faciles à débloquer. Les joueurs vont devoir améliorer leurs capacités à mesure qu’ils progressent dans le jeu, donc les récompenser pour cela semble naturel. Par conséquent, ces réalisations sont assez faciles à obtenir.

Le succès “Unlocked Potential” est décerné pour la mise à niveau complète d’un Cyber ​​Core. C’est aussi simple que de trouver un Core puis d’y consacrer vos améliorations jusqu’à ce que ce son magique soit entendu.

