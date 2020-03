Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered sera lancé demain

Le Playstation Store allemand a divulgué la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterisé , lancée demain le 31 mars 2020. La franchise Modern Warfare créée par Infinity Ward verra son deuxième remasterisation.

Le remaster très attendu fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs années, les premiers indices de son existence ayant été divulgués en 2018 via une liste Amazon. Puis en 2019, et enfin, en 2020, une note sud-coréenne a été publiée pour la campagne Modern Warfare 2 Remastered. Cela indiquait son achèvement et sa sortie éventuelle, de nombreux fans spéculant que cela viendrait soit avec le redémarrage granuleux de Black Ops de Treyarch prévu pour cette année, soit avec la sortie non encore annoncée d’Infinity Ward en 2021. Ces théories étaient principalement dues au fait que Call of Duty: Infinite Warfare de 2016 était intégré au remaster de Modern Warfare. Bien que cela ait suscité beaucoup de critiques de la part des joueurs et des fans de longue date, c’est devenu un choix rentable pour Activision.

CharlieINTEL, une page d’actualités non officielle de Call of Duty, s’est rendue sur Twitter pour révéler les nouvelles divulguées aux côtés d’une bande-annonce pour la campagne. La remorque fournit une preuve définitive de sa sortie imminente. La boutique Playstation a révélé qu’elle fera ses débuts le 31 mars. Comme prévu pour ce remaster, contrairement au remaster original de 2016, il n’y aura pas de modes multijoueurs ou modes d’opérations spécifiques. Le remasterisation de la campagne se révèle être une tâche plus gérable, cependant, certains fans ont exprimé leur déception, affirmant qu’un manque de multijoueur manque fondamentalement l’aspect le plus important d’un jeu Call of Duty.

Alors que la campagne Modern Warfare 2 est considérée par beaucoup comme l’un des points forts de la série, le manque de multijoueur reste un problème. Certains fans ont déclaré que bien qu’ils soient ravis de revivre la campagne avec une toute nouvelle esthétique, ils souhaitent qu’Infinity Ward la tienne jusqu’à ce qu’un mode multijoueur puisse être terminé. Le multijoueur de Modern Warfare 2 était connu pour sa popularité, tout en étant un titre vraiment itératif. Alors que l’original Modern Warfare a fourni l’épine dorsale et l’architecture de ces évolutions, ce n’est que dans Modern Warfare 2 que les fans ont eu un avant-goût de tout ce que la série avait à offrir.

Il semble également que le remaster de Modern Warfare 2 ne fonctionne pas sur le nouveau moteur vu pour la première fois dans Call of Duty Modern Warfare en 2019. En raison de son développement aux côtés de Call of Duty 2019, beaucoup ont pensé que ce serait une récréation. Cependant, un peu comme la remasterisation de 2016, le titre semble fonctionner sur le moteur IW d’origine mis à niveau. Tandis que La campagne Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterisée Ce n’est peut-être pas ce que tous les fans veulent, cela fournira sûrement aux fans de longue date de la série une raison de revisiter l’une des campagnes les plus appréciées de la franchise.

