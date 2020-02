Call of Duty: Modern Warfare lève 1,6 million de dollars pour l’Australie

Activision a conclu son Call of Duty: Modern Warfare campagne de charité visant à collecter des fonds pour la crise des feux de brousse en Australie, amassant plus de 1,6 million de dollars au total. Les feux de brousse australiens brûlent depuis la mi-2019, devenant l’une des pires catastrophes écologiques de l’histoire moderne.

Modern Warfare a commencé la collecte de fonds pour l’Australie en janvier en vendant le pack “Outback Relief” en jeu. Le pack DLC “Outback” d’origine faisait partie du jeu de base, mais a été converti en pack Outback Relief et utilisé pour collecter des fonds à la demande de nombreux joueurs. Pour environ 18 $ USD, il comprenait la peau d’opérateur “Bushranger”, un charme de koala et des plans pour un fusil de sniper légendaire, ainsi qu’un nouvel autocollant, une illustration d’artillerie, une bouture d’opérateur et un mouvement de finition. 100% des recettes ont été versées aux efforts de secours en cas de crise, et le développeur Infinity Ward a déclaré que tout achat du pack Outback d’origine avait également été donné.

Connexes: la famille Irwin sauve plus de 90 000 animaux et de nombreux blessés lors des incendies en Australie

Selon le blog d’Activision, la campagne a apporté un gros changement. La communauté de Modern Warfare a contribué plus de 1,6 million de dollars aux secours australiens contre les feux de brousse en janvier, qui seront tous reversés à l’organisation Direct Relief. Les ventes caritatives du pack ont ​​officiellement pris fin le 31 janvier. Activision et Infinity Ward ont tous deux remercié les fans pour leur inspiration, leur générosité et leur soutien, et les entreprises “ont hâte de mettre ce don en action”.

Direct Relief est une organisation d’aide humanitaire active dans les 50 États américains et plus de 80 autres pays. Activision dit que Direct Relief a maintenant reçu l’argent et “commence déjà à fournir des fournitures d’urgence et de santé indispensables en coordination avec des groupes d’aide locaux à travers le pays”. Cela comprend la distribution d’équipements cruciaux tels que des masques à fumée pour les membres de la communauté et les pompiers car ils “répondent aux besoins pressants de millions d’Australiens touchés par ces conditions tragiques”. La contribution d’Activision est une contribution efficace qui facilitera les efforts à travers l’Australie alors que le continent est encore sous le choc d’une période de feux de brousse contrairement à tout autre que la nation a connu récemment.

Modern Warfare est le Call of Duty le plus joué de cette génération, et Activision et Infinity Ward réussissent bien à tirer parti de sa popularité pour une bonne cause. Les entreprises se joignent à de nombreuses personnalités politiques et industrielles du monde entier pour contribuer aux efforts de secours des feux de brousse australiens, y compris d’autres développeurs de jeux comme Bungie avec sa propre collecte de fonds Destiny 2. Bien sûr, la communauté Call of Duty est toujours la force motrice ici; ils ont montré leur générosité dans le passé avec le Call of Duty Endowment, et leur suggestion directe d’aider l’Australie se reflète également sur eux, en particulier pour les fans d’un jeu qui a historiquement été la cible de nombreuses campagnes militantes entourant les impacts négatifs de violence dans les jeux vidéo.

Suivant: Call of Duty: Modern Warfare – Guide du débutant pour le multijoueur en ligne

Call of Duty: Modern Warfare est désormais disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Source: Activision