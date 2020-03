Call of Duty: Warzone ajoute le mode Solos | .

Call of Duty: Warzone a officiellement ajouté un mode solos à sa rotation, le rapprochant d’autant plus des titres similaires du genre battle royale. Les jeux Battle Royale continuent d’être parmi les titres les plus populaires, et la récente sortie de Warzone n’a pas fait exception. Le jeu gratuit a été lancé avec plus de six millions de joueurs essayant le jeu dans ses 24 premières heures avant de croiser 15 millions de joueurs lors de sa quatrième journée. Compte tenu de la popularité de la franchise Call of Duty dans son ensemble, sans parler du titre précédent du mode Blackout Battle Royale de Call of Duty: Black Ops 4, ce n’était pas vraiment une évolution surprenante.

Malgré sa popularité, Warzone s’est plaint de sa taille de téléchargement astronomique et de son manque de modes de jeu. Alors que d’autres jeux Battle Royale ont des modes comme les modes escouades, duos et solos, Warzone n’a été lancé qu’avec des escouades et du pillage, ce qui oblige les joueurs à gagner le plus d’argent pour gagner. Mais maintenant, Infinity Ward cherche à rectifier la situation en ajoutant un mode solos au jeu pour tous les types de loups solitaires dans le monde du jeu.

Activision a annoncé le nouveau mode solos pour Warzone dans un article de blog, vantant le mode comme “Vous contre le monde … Ou au moins, 149 autres joueurs.” Le message visait à expliquer à quoi ressemblerait leur marque de mode solos par rapport à la version en équipe de trois personnes déjà disponible. Tout comme ce mode, le système de goulag restera en place, donnant aux joueurs en solo une chance de revenir dans le match après la mort. En dehors de cela, les règles standard de la bataille royale s’appliqueront aux solos de Warzone.

Étant donné que Warzone a été lancé il y a seulement une semaine, c’est une décision surprenante et bienvenue qu’Infinity Ward a réussi à ajouter en mode solos si rapidement. Ce sera probablement une décision populaire parmi les joueurs sans envie de jouer avec des inconnus ou qui recherchent une expérience de bataille royale plus difficile et devrait contribuer considérablement à augmenter la longévité du jeu. Et à 150 joueurs, il fait du mode solos de Warzone l’un des plus importants d’un titre de bataille royale.

La plus grande question qui reste, cependant, est quels autres modes seront introduits dans Warzone? Infinity Ward a déjà parlé de la possibilité de faire appel à des équipes de quatre ou cinq personnes, mais jusqu’où il reste à voir. Certains joueurs pourraient même aimer voir plus de modes décalés comme le pillage plutôt que juste plus des mêmes modes traditionnels de bataille royale, mais étant donné que le jeu vient d’être lancé récemment, il est vraiment difficile de dire à quoi ressemble l’avenir Warzone.

