Call of Duty Warzone: Comment gagner rapidement de l’XP et passer au niveau supérieur

Compte tenu de son emplacement dans le genre bataille royale, il n’est pas surprenant que Warzone ait des mécanismes apparemment chronophages ancrés dans son système. Comme c’est le cas avec la plupart des titres remplissant le genre Battle Royale, les points d’expérience, les passes de bataille, les skins, les pistolets et autres consommables sont destinés à ramener les joueurs au titre à chaque fois. C’est ainsi que Battle Royale est devenue l’un des meilleurs genres de l’industrie actuelle du jeu vidéo, car elle allie un gameplay addictif à un broyage de récompenses tout aussi addictif. La question se pose donc: quel est le moyen le plus rapide de gagner de l’XP et de se classer dans Warzone? Ce guide fournira quelques méthodes pour augmenter l’XP et en récolter les fruits.

Réaliser ces défis quotidiens est aussi simple que de lire quelques lignes de texte, passer à un mode de jeu donné, puis effectuer l’action donnée et gagner une quantité importante d’XP. Bien sûr, certains défis peuvent être plus difficiles que d’autres, mais pour une tâche quotidienne, ils fournissent une récompense décente pour l’effort.

Cependant, les missions sont limitées à un type de jeu particulier. Il est donc important que les joueurs choisissent une mission Warzone donnée, puis jouent un match de Warzone et tentent de terminer la mission. Ces missions ont tendance à être plus difficiles que les défis quotidiens, et une seule peut être attribuée à la fois, mais les récompenses qu’elles offrent sont assez importantes et devraient être adoptées dans la routine de tout joueur.

Jouer avec le type de jeu Plunder offre aux joueurs plus de possibilités de tuer des adversaires et de gagner de l’argent qui peut être encaissé pour des armes à feu et d’autres objets. Bien que la récompense soit plus petite qu’une victoire réussie dans Warzone, elle offre toujours une meilleure récompense pour son engagement de temps plus petit.

L’utilisation efficace du type de jeu Plunder est un moyen solide de se classer et d’obtenir un surplus d’XP dans Call of Duty Warzone.

Call of Duty Warzone est disponible sur PS4 et Xbox One.