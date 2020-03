Call of Duty Warzone: Comment obtenir des tueries dans le butin

Call of Duty Warzone’s le dernier mode de jeu, Plunder, oblige les joueurs à collecter autant d’argent que possible pour gagner. Ce guide aidera les joueurs à sécuriser certains killstreaks dans Plunder. Call of Duty Warzone a surpris beaucoup de gens quand il a été annoncé qu’il allait être une expérience de bataille royale de Call of Duty entièrement gratuite. Plus de 100 joueurs sont jetés dans une arène inspirée des cartes et emplacements précédents de la série et doivent s’affronter jusqu’à ce qu’il reste une équipe pour remporter la victoire. Le genre Battle Royale a récemment explosé avec le succès de jeux comme Fortnite et Apex Legends et continue de croître alors que plusieurs nouvelles sociétés proposent leur propre spin sur le genre. Il s’agit de la tentative d’Infinity Ward d’un jeu de bataille royale gratuit et il contient sa propre rotation unique. Pour commencer, lorsque les joueurs meurent, ils seront envoyés au Goulag, un lieu de prison où ils ont la chance de se battre pour leur liberté. Gagner dans le Goulag ramène le joueur sur le champ de bataille en dehors d’avoir à attendre que son équipe les réapparaisse à l’aide d’une station d’achat. Déverrouiller des killstreaks dans Call of Duty Warzone n’est pas aussi traditionnel que les joueurs s’y attendraient. Dans les jeux normaux de Call of Duty, les killstreaks sont des récompenses données au joueur pour avoir accumulé des attaques sans mourir entre les deux. Dans Call of Duty Warzone, les killstreaks sont déverrouillés par une méthode différente. Ce guide vous expliquera comment débloquer des killstreaks dans Plunder.

Connexes: Call of Duty Warzone: chaque emplacement de la station d’achat (et comment les utiliser)

Le dernier mode de jeu de Call of Duty Warzone, Plunder, est venu avec le mode bataille royale. Contrairement au mode bataille royale, si un joueur meurt pendant le pillage, il réapparaîtra peu de temps après. Le but de ce mode de jeu est d’être l’équipe qui recueille le plus rapidement 1 million de dollars. L’argent peut être trouvé caché autour de la carte et peut être collecté en tuant d’autres joueurs. Quand ils meurent, ils déposent une bonne partie de leur argent. De plus, les joueurs peuvent conclure des contrats qui les obligent à tuer un autre joueur, à fouiller autour de la carte pour trouver des boîtes ou à capturer un point. À mi-chemin du mode de jeu, le montant de l’argent double, ce qui en fait un moment tout ou rien pour Plunder. Comme mentionné, le déverrouillage de killstreaks dans Plunder n’est pas aussi simple que de tuer d’autres joueurs. Une autre méthode est requise et elle va de pair avec Plunder comme mode de jeu. Ce guide expliquera aux joueurs comment débloquer les killstreaks dans Plunder.

La façon de débloquer des killstreaks dans Plunder est d’utiliser l’argent que le joueur ramasse autour de la carte et de le dépenser à la station d’achat. Les stations d’achat sont dispersées tout autour de la carte et nécessitent de l’argent pour être utilisées. Ici, dans les stations d’achat, les joueurs peuvent choisir parmi une variété de séquences de mise à mort traditionnelles comme les précédents titres de Call of Duty. Voici tous les articles qui peuvent être achetés aux stations d’achat, combien ils coûtent et ce qu’ils font.

Lot de plaques d’armure: Il s’agit de la version du jeu des boucliers, qui augmente la défense du joueur. 1500 $.

Tourelle de bouclier: Un petit bouclier apparaîtra, bloquant les attaques ennemies et servant de couverture. 2000 $.

Cluster Strike: Un killstreak où les missiles pleuvent sur un emplacement spécifique. 3000 $.

Masque à gaz: Protège le joueur des gaz toxiques pendant une durée limitée. Excellent pour éviter le cercle. 3000 $.

Frappe aérienne de précision: Un killstreak où une frappe aérienne attaque un endroit spécifique. 3500 $.

UAV: L’emplacement des joueurs ennemis commencera à apparaître sur la carte. 4000 $.

Kit d’auto-réanimation: Une fois tombé, les joueurs peuvent l’utiliser pour se remettre sur pied. 4500 $.

Rachat d’équipe: Quand un coéquipier est mort, cela peut le ramener sur le champ de bataille. 4500 $ par coéquipier.

Boîte de munitions: Cet objet peut être utilisé pour larguer beaucoup de munitions. 5000 $.

Marqueur de dépôt de chargement: Une boîte aléatoire d’armes et d’objets tombera du ciel pour être récupérée. 6000 $.

Pour les killstreaks plus traditionnels, l’UAV est parfait pour localiser les joueurs sur la carte, même pour montrer ceux qui sont loin. Le Precision Airstrike est idéal pour atterrir sur des ennemis éloignés (potentiellement des tireurs d’élite). Enfin, le Cluster Strike est moins puissant que le Precision Airstrike mais fait toujours le travail. Il est important de mentionner que tout l’intérêt de Plunder est d’économiser de l’argent afin que les joueurs puissent se rapprocher de la victoire. Dépenser de l’argent dans les stations d’achat est un pari, compte tenu de ce qui se passe après que le joueur a sélectionné l’un de ces killstreaks, c’est aux propres décisions du joueur. Dépenser trop d’argent peut cependant réduire les chances de victoire du joueur, il est donc important de maintenir un budget dans ce mode de jeu.

Une autre méthode pour obtenir des killstreaks provient des Cache Boxes. Ce sont les boîtes incandescentes qui font du bruit lorsque les joueurs les approchent. Il est possible qu’un killstreak se trouve à l’intérieur de l’une de ces boîtes, mais c’est tout à fait au hasard. Lors des contrats, les missions de récupération amènent les joueurs dans des boîtes de cache dorées, pour un meilleur butin. Il y a environ 5% de chances d’obtenir une séquence de mise à mort des boîtes de cache. Actuellement, ce sont les deux seules méthodes pour obtenir un killstreak dans Plunder. Cela s’applique également au mode bataille royale, mais ce mode ne nécessite pas d’économiser une grande quantité d’argent.

Call of Duty Warzone est entré sur la scène de la bataille royale et a fait sensation. Des millions de joueurs sont montés à bord lorsque le jeu a été lancé et l’attention augmente à mesure que le temps passe. Actuellement, Call of Duty Warzone est le jeu le plus consulté sur Twitch.tv. À mesure que le jeu gagne en attention, cela pourrait potentiellement représenter un danger pour d’autres titres de bataille royale dont ce jeu a volé la vedette. Fortnite conservera-t-il son emprise en tant que roi de la bataille royale? Ou un nouveau roi viendra-t-il prendre le trône avec Call of Duty Warzone? Seul le temps nous le dira, mais Plunder et le mode bataille royale sont très amusants et ont permis à des millions de joueurs de revenir sur le champ de bataille pour un autre jeu.

Plus: Call of Duty Warzone: Comment réapparaître et redéployer

Call of Duty Warzone est maintenant disponible sur PS4, Xbox One et PC.