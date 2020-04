Call of Duty Warzone: les meilleurs (et pires) véhicules à dominer

Émergeant comme l’une des entrées les plus populaires du genre en constante évolution, Call of Duty Warzone offre l’une des meilleures expériences de bataille royale sur le marché. Combinant la sensation classique de Call of Duty avec des mécanismes de tir à la première personne réalistes, Warzone est un titre rempli de tension. Utilisant le moteur poli de Modern Warfare Warzone est un jeu de tir pseudo-réaliste qui fournit aux joueurs une variété d’armes à feu satisfaisantes et efficaces à leur disposition. Le jeu combine tous les éléments qui font de Call of Duty une série si populaire et les ajoute sans doute aux genres les plus addictifs du marché. Créer, sans doute, la meilleure expérience de bataille royale à ce jour.

Une partie de ce qui rend Warzone si populaire est son approche plus réaliste du genre jeu de tir à la première personne. Fournissant une gamme d’armes classiques de la série et multipliant par dix leur efficacité, il n’est pas rare qu’un joueur meure en un instant dans Warzone. Avec ce style de jeu à haut risque et à récompense élevée, avoir un moyen d’éviter le combat direct est un must pour la survie. C’est là que l’introduction des véhicules entre en jeu, car ils offrent d’excellentes options de mobilité et de couverture. Cependant, avec la variété de véhicules à l’intérieur de la carte de Warzone, il est indispensable de savoir lequel est le plus efficace pour maintenir votre équipe en vie. Ce guide illustrera les véhicules les plus efficaces et les moins utiles dans un match de Warzone.

Tous les véhicules de Warzone ne sont pas créés de la même manière, en fait, il y a quelques véhicules qui sont vraiment insuffisants pour qu’un joueur puisse les utiliser. Bien qu’aucun des véhicules du jeu ne soit “inutile”, certains sont tout simplement plus faibles que d’autres. En classant ces véhicules dans une liste complète, «bonne ou mauvaise», il y a quelques éléments à prendre en considération. Le premier étant leur capacité à protéger les membres de votre équipe, leur vitesse, leur taille, leur durabilité et quelques autres facteurs.

Le VTT

L’utilisation du VTT dans Warzone implore un joueur ennemi de vous tirer dessus par derrière. Ces véhicules ne fournissent absolument aucune couverture lors d’une lutte contre l’incendie et comptent sur leur vitesse pour protéger leur conducteur. S’il est vrai que le véhicule est l’un des plus rapides sur terre, cela n’en fait pas le choix incontournable pour tout joueur. Il a également une limite de deux joueurs pour sa capacité. Le rendant à la fois inefficace et sensible à une attaque. S’il n’y a pas d’autres options pour les véhicules, le VTT fera un travail suffisant mais devrait être échangé contre un autre dès que possible.

Le camion cargo

Cet ajout à la liste des véhicules les plus faibles peut surprendre de nombreux joueurs. Il offre le plus de couverture, il a le plus de sièges pour un véhicule et il est hyper-durable. Alors, qu’est-ce qui rend ce véhicule si inefficace? La réponse est enracinée dans sa taille gigantesque, sa vitesse lente et son manque de couverture lors d’une attaque derrière le camion. Plus le véhicule est gros, ce n’est pas une meilleure option de survie. C’est effectivement une cible mobile pour les joueurs qui ont établi des lanceurs de couverture ou de roquettes, ce qui le rend facile à frapper et à désactiver. Bien qu’il soit extrêmement durable, la capacité des ennemis à déclencher un barrage de balles sur le camion de chargement en fait une éponge de balle certifiée. Il ne fournit également aucune couverture à vos coéquipiers si l’ennemi se positionne derrière vous, ce qui permet d’abattre fréquemment les membres de votre équipe.

Ces véhicules sont les options les plus idéales pour une équipe en quête de victoire. Ils offrent une excellente couverture, vitesse et capacité, ce qui en fait la crème de la crème des véhicules disponibles. Avoir l’un de ces véhicules en votre possession est un placement dans le top 20 presque garanti s’ils sont utilisés efficacement.

Le SUV

Le SUV est une version plus petite, plus rapide et plus sûre du camion cargo. Lorsque le camion cargo ne parvient pas à protéger ses passagers contre les embuscades venant de l’arrière du véhicule, le SUV offre une protection de tous les côtés. Non seulement il surpasse le camion de fret, mais il le surpasse en termes de protection. Bien qu’il ne soit pas aussi durable que le camion de fret, c’est toujours une option solide pour protéger les joueurs des ennemis qui déchargent des clips dans la voiture.

Le rover tactique

Conduire le Tactical Rover, c’est comme combiner les meilleures pièces du VTT et du SUV dans un seul véhicule. Il offre une couverture décente et maintient un rythme proche de l’ampoule sur le champ de bataille. Avec de nombreux sièges parmi lesquels les joueurs peuvent choisir, ce qui leur permet de protéger la voiture sous presque tous les angles, frapper le Rover est presque impossible entre de bonnes mains.

L’hélicoptère

Il n’est pas surprenant que l’hélicoptère soit considéré par beaucoup comme le meilleur véhicule de Warzone. La liste des forces que l’hélicoptère éclipse complètement ses quelques faiblesses. Bien qu’il ne soit pas particulièrement durable, l’hélicoptère compense cette faiblesse en offrant un incroyable avantage positionnel lors d’un échange de tirs. Il offre essentiellement un avantage positionnel par rapport à un boîtier, même dans un grand gratte-ciel. Il est inégalé en vitesse et est difficile à réprimer si une équipe ennemie n’a pas de lance-roquettes de quelque sorte.

Compte tenu de toutes ces forces, il est facile d’imaginer comment les joueurs vont se démener pour avoir ce véhicule en leur possession. Alors méfiez-vous lorsque vous essayez de réclamer l’hélicoptère pour vous-même, car vous devrez probablement vous battre bec et ongles contre d’autres joueurs partageant les mêmes idées. Cependant, une fois qu’il est en votre possession, l’hélicoptère peut potentiellement mener une équipe au top 10 et même à la première place lors d’un match de Warzone. Donc, si possible, essayez de réclamer l’hélicoptère pour vous-même, car il s’agit sans doute du meilleur véhicule de tout le jeu.

