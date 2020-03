Candy Crush Saga: Guide de trucs et astuces savoureux

Candy crush saga a aidé à démarrer un phénomène de jeu de puzzle qui était responsable d’apporter à un grand nombre de personnes leur première expérience de jeu mobile. Candy Crush Saga a des milliers de niveaux que les joueurs continuent de jouer quotidiennement. Avec une telle quantité de niveaux, il est compréhensible que même ce simple jeu de correspondance puisse devenir assez difficile.

Candy Crush Saga propose une variété de types de niveaux qui nécessitent que le joueur acquière un certain score, la bonne quantité d’ingrédients, un ordre spécifique de bonbons ou une combinaison des trois. Voici dix trucs et astuces utiles qui aideront tout joueur essayant de résoudre des niveaux de difficulté dans Candy Crush Saga.

Jouez vers le bas du tableau dans Candy Crush Saga

S’il n’y a pas d’opportunités évidentes pour de grands combos ou pour créer des bonbons spéciaux, priorisez toujours les matchs qui se trouvent sur la moitié inférieure du tableau. Étant donné que tous les bonbons au-dessus du match tomberont, faire un mouvement sur la moitié inférieure du plateau signifie que plus de bonbons sont repositionnés. Plus de bonbons déplacés signifient plus de chances de combos accidentels ou de configurations pour de plus grands jeux en formation.

Candy Crush Saga proposera toujours un mouvement possible au joueur en mettant en évidence les bonbons correspondants et en les agitant. La raison principale pour laquelle le jeu le fait est de faire avancer le joueur et de toujours connaître au moins un coup sur le plateau. Cette décision n’est pas toujours la meilleure pour la situation. Prenez cette décision en considération, mais jetez toujours un coup d’œil rapide au tableau pour une configuration plus grande ou un moyen d’effacer le niveau plus tôt. Les mouvements suggérés ne gardent aucun obstacle à éliminer!

Priorisez les obstacles les plus difficiles à éliminer dans Candy Crush Saga

Dans la plupart des niveaux de Candy Crush Saga, le joueur a un nombre limité de coups pour terminer le niveau. Si le joueur ne fait pas attention, il peut prendre trop de coups pour tenter de mettre en place un grand combo mais ne jamais voir le gain réel . Gardez le nombre de coups à l’esprit lorsque vous décidez si vous voulez aller après un jeu en plusieurs étapes ou vous contenter d’un coup avec un gain immédiat. Ne gardez pas les bonbons spéciaux si longtemps qu’ils ne seront jamais utilisés à leur plein potentiel.

Le joueur a réussi à créer une bombe de couleur, mais vient maintenant le choix difficile de choisir la couleur sur laquelle l’utiliser. Dans des cas comme celui-ci, c’est généralement une bonne idée de choisir le coup qui aidera à franchir les obstacles les plus difficiles sur la planche. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous essayez de dévaler des obstacles qui prennent plusieurs allumettes ou pour aider à atteindre les obstacles dans les poches ou les crevasses.

Regardez l’effet avant de bouger dans Candy Crush Saga

Comme une impulsion, les joueurs peuvent souvent tenter de fabriquer ou d’utiliser des bonbons spéciaux dès qu’ils en ont l’occasion sans penser à ce qu’il laissera le plateau comme après. Il est certainement possible qu’une planche devienne insaisissable en raison d’une occasion manquée, et cela pourrait se produire si le joueur ne la surveille pas. Les grands combos qui impliquent plusieurs bonbons spéciaux sont pratiquement impossibles à suivre et laisseront le plateau dans un état complètement différent qu’auparavant. Gardez cela à l’esprit si le nombre de coups restant est relativement faible et qu’il reste un obstacle à franchir.

Configurer des bombes colorées dans Candy Crush Saga

Les bombes de couleur sont des bonbons super utiles fabriqués lorsque vous obtenez cinq bonbons ou plus de la même couleur d’affilée. Les bombes de couleur sont uniques en ce sens qu’elles effaceront tous les bonbons de la même couleur avec laquelle ils sont échangés. Effacer toutes les pièces d’une seule couleur sur la carte présente deux avantages majeurs qui peuvent aider à effacer les niveaux plus rapidement. La première est qu’il est très probable que cela dégagera un grand nombre de bonbons, ce qui signifie que beaucoup de bonbons se déplaceront sur le plateau. La seconde est que cela augmentera les chances de formation de grappes avec les couleurs restantes, ouvrant des opportunités pour fabriquer des bonbons plus spéciaux.

Ne vous précipitez pas pour utiliser des bonbons spéciaux dans Candy Crush Saga

Les bonbons spéciaux sont incroyables et seront le pain et le beurre de tout joueur de Candy Crush Saga, mais il est important de ne pas se précipiter pour les utiliser juste après les avoir faits. L’utilisation prématurée d’un bonbon spécial peut faire perdre au joueur des jeux encore plus importants ou créer des bonbons encore plus spéciaux. Gardez cette démangeaison sous contrôle!

Connaître les rayures dans Candy Crush Saga

Comprendre les différences entre les bonbons à rayures verticales et horizontales et comment ils sont faits aidera à la configuration de jeux plus grands! Un bonbon rayé est fait lorsque exactement quatre bonbons de la même couleur sont consécutifs. La direction de la bande, verticale ou horizontale, est basée sur la direction du dernier balayage du joueur. Cela signifie que balayer vers le haut et vers le bas se traduira par des bonbons à rayures verticales et un balayage à gauche et à droite entraînera des bonbons à rayures horizontales. Vertical Striped Candy effacera toute la colonne dans laquelle ils sont échangés. Candy à rayures horizontales effacera toute la ligne dans laquelle ils seront glissés.

Faites attention à la façon dont les bonbons tombent dans la saga Candy Crush

Candy Crush Saga n’offre pas toujours des niveaux avec une planche carrée propre. Souvent, les joueurs trouveront leurs planches remplies de trous de formes différentes qui créent des motifs de chute étranges. Il est important de faire attention à la façon dont les bonbons tombent sur ces planches étranges pour s’assurer que les bonbons atterriront aux endroits souhaités.

Dans certains des niveaux les plus difficiles de Candy Crush Saga, il peut sembler impossible de remplir les conditions claires dans le décompte des mouvements. Ne perdez pas confiance! Parfois, ces niveaux nécessitent juste une certaine quantité de chance pour obtenir la disposition parfaite des bonbons dont le joueur a besoin. Le mieux que tout joueur puisse faire est d’utiliser tous les trucs et astuces qu’ils ont appris jusqu’à ce point et espérons que le bonbon leur sera favorable!

Candy crush saga est désormais disponible sur iOS, Android, Facebook, Windows Phone et Windows 10.

