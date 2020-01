Captain America affronte une armée de crânes rouges

L’ancien Captain America affrontera une armée de crânes de zombies rouges. Pouvez-vous les vaincre?

One-Shot Marvel’s The End imaginez le sort de beaucoup de ses héros de la maison d’édition et CBR a partagé avant tout le monde le dernier travail du scénariste et illustrateur Erik Larsen et du coloriste Dono Sanchez-Almara, Captain America: The End # 1, qui imagine le Avenger titulaire dans un monde peuplé de Red Skulls.

L’aperçu, que vous pouvez voir ci-dessous avec le synopsis, montre un vieux Captain America combattant des hordes de crânes rouges. Bien que le crâne rouge d’origine soit apparemment mort, ces copies attaquent sans réfléchir et semblent faire partie d’un esprit de ruche général. Les survivants «tournent avec une égratignure, une touche, une odeur. Quoi que ce soit”. Bien que les crânes rouges parlent, le langage utilisé dans la narration indique qu’ils sont essentiellement des zombies.

CAPITAINE AMERIQUE: LA FINALE # 1

ERIK LARSEN (W) • ERIK LARSEN (A) • Couverture par RAHZZAH

Couvercle de variante ERIK LARSEN

Synopsis: Steve Rogers lutte pour survivre dans une friche post-apocalyptique peuplée de hordes de crânes rouges! L’écrivain / artiste légendaire Erik Larsen (SPIDER-MAN, WOLVERINE, NOVA) revient à Marvel pour une dernière histoire à grande échelle du héros américain Simon et Kirby!

