Captain America change radicalement sa relation avec Peggy Carter

Marvel révèle des détails sur l’origine de Peggy Carter qui change complètement le concept d’elle sur Captain America.

SPOILERS attention de Captain America numéro 19 de Ta-Nehisi Coates, Jason Masters, Bob Quinn, Lucas Werneck, Matt Milla et Cory Petit. Avant de vous réveiller de la glace et de devenir un vengeur, Steve Rogers Il a combattu aux côtés des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, face à toutes sortes d’ennemis pour garantir la liberté du monde. Mais il ne l’a pas fait seul: il a également reçu l’aide de son partenaire Bucky Barnes, des Howling Commands et de Peggy Carter.

Pendant la guerre, Steve Rogers et Peggy Carter sont devenus proches, à tel point qu’ils se sont impliqués émotionnellement. Quelque chose que nous pouvions voir parfaitement dans le film de Univers cinématographique Marvel à partir de 2011 Captain America: le premier vengeur. Et cela s’est étendu pour donner une conclusion satisfaisante dans Avengers: Fin de partie.

Cependant, dans la bande dessinée Marvel Captain America numéro 19, l’origine secrète du mystérieux Filles de la liberté ajouter une nouvelle révélation à la relation de Steve et Peggy, et changer complètement ce que nous pensons savoir sur la plus ancienne romance de Marvel.

Steve Rogers a découvert la vérité après avoir été gelé dans la glace pendant sept décennies.

Dans les derniers numéros de la bande dessinée, nous avons appris que Peggy Carter destiné à Filles de la liberté sous le couvert de la Dryade. Dans les derniers numéros, Steve s’était rapproché de plus en plus de la vérité et maintenant, dans le Captain America numéro 19Il découvre finalement tout et cela modifie complètement sa perception de sa relation avec Peggy.

Il Captain America rencontre Agatha Harkness, sorcière et praticienne de la magie, qui l’emmène dans un bref voyage dans le temps pour révéler les origines de la Filles de la liberté. Comme son nom l’indique, ce groupe a été fondé à l’époque coloniale, car les États-Unis se sont battus pour l’indépendance et, plus tard, pour l’égalité pour tous les genres et toutes les races.

Enfin, nous voyons qu’avant la Seconde Guerre mondiale, Peggy Carter a été recruté et formé par Filles de la liberté. Peggy est devenu l’un de ses meilleurs agents, puis il a été révélé que sa première mission était d’approcher le Captain America. Ce n’est donc pas un hasard ou un destin qui les a unis, ce sont les Filles de la Liberté. Ils ont envoyé Peggy à côté de Steve Rogers pour s’assurer qu’il ne tomberait jamais entre de mauvaises mains. Après tout, Steve était le premier super soldat, et ils voulaient s’assurer que le sérum qui lui donnait des pouvoirs ne tombait pas du côté ennemi.

Naturellement, Steve remet rapidement en question sa relation amoureuse avec Peggy. “Quant au rapport exact entre affaires et plaisir”, lui dit Agatha, “tu devras te demander.”

Le point de départ de la relation de Steve et Peggy était donc basé sur un mensonge. Tout était orchestré par les Filles de la Liberté, et Captain America n’en avait aucune idée … jusqu’à présent.

