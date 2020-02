Captain America est de retour (mais différent) dans Falcon & Winter Soldier Photo

Captain America est de retour, avec un homme différent tenant le bouclier dans une nouvelle Le faucon et le soldat d’hiver définir la photo. Dans Avengers: Endgame de l’année dernière, Steve Rogers (Chris Evans) a pris sa retraite en tant que Captain America, passant le bouclier à Sam Wilson aka Falcon (Anthony Mackie). Alors que la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel démarre cette année, les fans pourront voir quelle est la prochaine étape pour le monde maintenant que Steve Rogers a abandonné la vie de super-héros. Dans le premier spectacle Disney + de Marvel, The Falcon and the Winter Soldier, Sam deviendra Captain America, mais ce ne sera pas sans conflit.

La série elle-même a été annoncée par Marvel au San Diego Comic-Con 2019, mais à J23 plus tard au cours de l’été, Kevin Feige a révélé que Wyatt Russell jouera John Walker alias Agent américain. Entre ce casting et les premières rumeurs sur l’intrigue de la série, il est devenu clair que le gouvernement américain n’accepterait pas Sam Wilson comme nouveau Captain America – du moins pas tout de suite. Le Falcon et le soldat d’hiver ont révélé des photos du nouveau Captain America, et c’était John Walker de Russell en costume plutôt que Mackie. Maintenant, une nouvelle photo continue de taquiner la pression du gouvernement sur son nouveau Captain America.

En relation: Le remplacement de Captain America par Marvel est intelligent (mais faux)

Sur Instagram, Atlanta Filming a publié une image du jeu The Falcon and the Winter Soldier mettant en vedette des affiches jouant John Walker dans Captain America. Les affiches indiquent “Cap is Back” et portent le logo de l’armée américaine dans le coin inférieur droit. Ils présentent également le personnage de Russell dans deux poses différentes de Captain America, présentant le nouveau costume et, bien sûr, le bouclier emblématique. Découvrez la photo ci-dessous.

En plus de Sam Wilson de Mackie, The Falcon and the Winter Soldier incarnera Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes, le plus vieil ami de Steve Rogers. On ne sait pas quelle sera l’intrigue exacte de la série, bien que nous sachions qu’elle traitera largement de Sam et Bucky naviguant dans le monde sans Steve Rogers. Le spectacle Disney + de Marvel comprendra également les personnages MCU de retour Sharon Carter (Emily VanCamp) et Baron Zemo (Daniel Brühl), mais il n’est pas clair comment ils s’intégreront dans le scénario ou quoi, le cas échéant, ils devront faire avec le capitaine du marcheur Amérique. La bande-annonce de Marvel Disney + Super Bowl mettant en vedette Falcon et les images de Winter Soldier comprenait une confrontation entre Bucky et Zemo, donc nous savons que cela se produira.

Bien que cette dernière photo du Falcon et du soldat d’hiver ne révèle rien de particulièrement nouveau, elle offre un regard légèrement différent sur le nouveau Captain America. Bien sûr, Marvel a gardé le costume de Captain America de Sam principalement secret (à part les premiers concepts artistiques), ce qui n’est pas surprenant compte tenu des productions notoirement secrètes des studios Marvel. Il y a donc encore beaucoup à révéler à mesure que nous approchons de la date de sortie de l’émission. Avec le Falcon et le soldat d’hiver ayant terminé le tournage à Atlanta et la première d’août de l’émission se rapprochant, les fans n’auront pas à attendre trop longtemps avant que Marvel ne publie de nouvelles photos ou images de la série Disney +.

Suivant: Falcon & Winter Soldier montre comment le monde a évolué après le claquement

Le faucon et le soldat d’hiver premières en août sur Disney +.

Source: Atlanta Filming / Instagram

Dates de sortie clés

Veuve noire (2020)Date de sortie: 01 mai 2020

Éternels (2020)Date de sortie: 06 nov.2020

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021)Date de sortie: 12 février 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie (2021)Date de sortie: 07 mai 2021

Spider-Man: Retrouvailles 3 (2021)Date de sortie: 16 juil.2021

Thor: amour et tonnerre (2021)Date de sortie: 05 nov.2021

Panthère noire 2 (2022)Date de sortie: 06 mai 2022

Clone Wars fait allusion à Obi-Wan sur Anakin et Padme avant la vengeance des Sith

A propos de l’auteur

Molly Freeman est la rédactrice en chef de . et l’une des critiques de cinéma approuvées par Rotten Tomatoes Tomatometer de .. Elle écrit pour . depuis 2014 et est apparue sur le podcast Total Geekall. Auparavant, elle a écrit des nouvelles sur le divertissement pour Bustle et a publié des essais personnels sur HelloGiggles et Femsplain.

Diplômée du programme de journalisme d’Ithaca College, Molly avait initialement prévu d’être journaliste musicale avant de passer au journalisme de divertissement après avoir passé une grande partie de son temps libre à regarder toutes sortes de films et de télévision pendant ses années de formation. Pourtant, elle aime toutes les chances de mettre ses connaissances musicales et théâtrales à bon escient, en particulier quand elles se croisent avec son amour des films de super-héros.

Au-delà de cela, Molly passe son temps libre à lire de jeunes romans pour adultes et romans, à rechercher l’équipe de hockey des Rangers de New York (LGR!) Et à sortir pour le brunch. Suivez Molly sur Twitter et Instagram @mollyrockit, ou contactez-la directement: molly (at) screenrant (dot) com.

En savoir plus sur Molly Freeman