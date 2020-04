Captain America transformé en loup-garou et fait face à Wolverine

Captain America et Wolverine s’affrontent dans une bataille épique après que Steve Rogers a reçu une injection d’un mutagène étrange qui l’a transformé en loup-garou.

Les fans de bandes dessinées ont vu des histoires folles de leurs héros et méchants préférés subissant des transformations étranges, voire horribles, mais l’une des plus extraordinaires est celle qui s’est produite dans Captain America # 405, également connu comme l’histoire qui a vu Steve Rogers se transformer en loup-garou pour se battre avec Wolverine.

Dans cette histoire, nous pouvons voir comment Captain America a été capturé et détenu dans le laboratoire de Tilda Johnson, mieux connu comme le méchant «Dra. Nightshade ». Elle lui injecte un sérum et lui dit “prépare-toi à hurler”. En quelques instants, le visage du grand héros de Marvel commence à se déformer, son nez s’étendant en un museau alors que des cheveux poussent sur tout son corps et ses doigts et ses ongles d’orteil s’aiguisent comme des griffes. Maintenant, il est un loup-garou complet.

Cap-Wolf se libère de ses harnais et s’échappe de l’installation, fuyant au loin.

Confuse et à peine intelligible, cette version de Captain America s’échappe dans la forêt voisine, mais pas avant le compatriote Nightshade, Dredmund le druide, ordonne aux habitants de la ville de le poursuivre, en utilisant ses pouvoirs pour les transformer en loups-garous également. Steve Rogers fait une pause dans les bois, où il est confus et incapable de former des pensées complètes dans sa tête, ou même de parler. Soudain, il se retrouve entouré de l’armée de loups-garous, il décide que cela ne vaut pas la peine de se battre et les échappe facilement, avec la combinaison de sa super force et du sérum de loup-garou qui lui permet de simplement sauter de la mêlée. Mais il s’avère qu’ils n’étaient pas les seuls adversaires à fourrure, cruellement dans cette forêt, et celle-ci est livrée avec des griffes en adamantium.

Wolverine descend de la cime des arbres, prêt à se battre, mais Captain America utilise son bouclier (ou, comme l’appelle Cap-Wolf, sa “chose brillante”) pour repousser les premières attaques. Il reconnaît Logan, mais ne peut pas communiquer qu’ils sont des alliés, car Wolverine est implacable. Captain America essaie de dévier les attaques de Wolverine, mais quand il reçoit les trois griffes métalliques sur son épaule, les effets du sérum se déclenchent vraiment et la rage le saisit. Frapper Wolverine au visage, avant de soulever le mutant au-dessus de sa tête avec une main et de le jeter dans le groupe de loups-garous qui le poursuivaient toujours.

Cap-Wolf s’échappe dans le chaos.

Comme c’est souvent le cas dans les bandes dessinées, les choses finissent par revenir au statu quo et Cap-Wolf est à nouveau le Captain America que nous connaissons et aimons. Évidemment, nous ne verrons jamais cela au cinéma, mais comme ils ont laissé entendre que Morbius appartient à l’univers cinématographique Marvel et préparent le film Blade, l’existence de vampires dans l’UCM a été confirmée. Ce qui pourrait conduire à inclure des monstres plus classiques comme les loups-garous.

