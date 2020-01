Captain Marvel 2 est maintenant officiel

Depuis Studios Marvel ont confirmé qu’ils travaillent déjà sur Captain Marvel 2 et apportera des nouvelles concernant le film original.

Il était clair que Studios Marvel Je ferais un deuxième versement de cette super-héroïne puisque le premier versement a dépassé 1,1 milliard de dollars dans le monde en 2019. Ils travaillent donc déjà sur Captain Marvel 2 et aura l’écrivain Megan McDonnell de la série Disney + WandaVision. Mais aussi les réalisateurs Anna Boden et Ryan Fleck ils ne seront pas en charge, donc cela sera probablement bientôt confirmé au responsable principal.

Dans le casting devrait revenir Brie Larson comme Carol Danvers et Samuel L. Jackson comme Nick Fury. On dit également que le caractère de Monica Rambeau, la fille que nous avons vue dans le premier film fille de Maria Rambeau, reviendra à l’âge adulte.

C’est clair que Studios Marvel veulent la série de WandaVision être l’épicentre de nombreuses histoires que nous verrons dans les années à venir, car il sera en vedette Sorcière écarlate, un personnage qui sera très important dans Doctor Strange 2 et le Madness Multiverse (2021) et aussi son scénariste s’occupera de Captain Marvel 2, ce qui signifie qu’il y aura plus de connexions que prévu.

La suite ne se déroulera pas dans les années 90.

Le premier film qui a été présenté en 2019 a raconté l’origine de Carol Danvers et l’action était située dans le Années 90. Mais la scène post-crédits était déjà liée à aujourd’hui et a rejoint les Vengeurs. Ensuite, les événements de Fin de partie où il y a un saut temporaire de 5 ans, ce qui signifie que Captain Marvel 2 Il sera situé à ce moment-là, au lieu de nous dire ce que le personnage faisait pendant toutes ces années jusqu’à son retour sur Terre.

Il est prévu que Captain Marvel 2 Arriver en 2022 ou au plus tard en 2023. Certes, Marvel Studios nous donnera bientôt la date de sortie officielle.

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.