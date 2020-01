Captain Marvel a beaucoup de perspectives potentielles pour une suite MCU

Avec Captain Marvel 2 officiellement aller de l’avant, une multitude de nouveaux looks possibles pour Carol Danvers de Brie Larson a été révélé. Débuts dans Captain Marvel d’Anna Boden et Ryan Fleck à partir de 2018, la première héroïne solo en tête d’affiche de MCU est prête à honorer à nouveau le grand écran pour sa prochaine aventure autonome. Avec cela, beaucoup sont impatients de voir où son prochain film la mènera et comment il se connectera à la plus grande franchise.

Les détails de production sont encore rares pour le moment. En fait, le projet doit encore verrouiller un réalisateur, bien que les rapports suggèrent que Marvel Studios recherche particulièrement une femme helmer. Pendant ce temps, l’écrivain de WandaVision Megan McDonnell est censé être en phase finale de signature d’un accord pour écrire le script de Captain Marvel 2. Cela pourrait être une indication que la série Disney + dirigée par Elizabeth Olsen et Paul Bettany se connectera au prochain projet sur grand écran, en particulier avec le spectacle débutant adulte Monica Rambeau. La suite serait définie dans la chronologie actuelle du MCU après que ses histoires d’origine aient adopté une approche préquelle, révélant qu’elle était depuis longtemps dans la franchise, mais c’est juste qu’elle était hors de la Terre jusqu’à ce que les événements de Avengers: Infinity War se déroulent.

La dernière fois que les fans ont vu le capitaine Marvel, c’était lors des funérailles de Tony Stark (Robert Downey Jr.) dans Avengers: Fin de partie. Bien qu’elle n’ait été que dans le film culminant de Captain Marvel et Joe et Anthony Russo, les fans l’ont vue dans quelques changements de costumes et de coiffures différents. Maintenant, le directeur du développement visuel des studios Marvel, Andy Park, taquine les fans à propos de l’esthétique de Carol à son retour pour Captain Marvel 2. Découvrez les options proposées partagées sur son compte Instagram officiel ci-dessous:

La façon dont Marvel Studios peut modifier l’apparence de Carol dans Captain Marvel 2 dépend en grande partie de l’endroit où les événements de la suite se situent sur la chronologie du MCU. Au lendemain de la décimation de Thanos (Josh Brolin), elle arborait ses cheveux mi-longs, mais quand elle réapparaît après le saut dans le temps, elle les portait beaucoup plus courts – un mohawk qui rappelle sa coiffure emblématique dans le les bandes dessinées, un détail qui n’est pas passé inaperçu dans Fin du jeu. Si la suite a lieu peu de temps après Avengers 4, cela n’a pas de sens de s’éloigner trop de sa dernière apparition. Cependant, s’ils décident de faire un autre saut temporel significatif, alors un autre changement drastique de cheveux peut être dans les cartes du personnage.

Ce n’est pas un secret, les studios Marvel ont tendance à modifier les apparences de leurs super-héros principaux à chaque fois qu’ils jouent dans un nouveau film – en partie parce qu’ils veulent vendre plus de jouets et de marchandises liées. Il est donc prudent de supposer que Larson sera au moins un peu différente de la dernière fois que les fans l’ont vue dans Endgame quand elle a grâces Captain Marvel 2. Indépendamment de ce que les studios Marvel veulent faire, la création de Park signifie qu’il n’y aura aucune pénurie de looks parmi lesquels ils pourront choisir pour la prochaine sortie autonome du super-héros.

