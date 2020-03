Captain Marvel Early Skrull conçoit pour MCU Were Way Weirder

Les premières conceptions de Captain Marvel révèlent un Skrull beaucoup plus étrange et diabolique. Brie Larson a donné vie à Carol Danvers dans Captain Marvel en 2019, mais Ben Mendelsohn a volé la vedette en tant que Talos, un général de Skrull. Dans le film, les Skrulls sont pris dans une guerre avec une race étrangère opposée connue sous le nom d’Empire Kree. Talos termine le film à la recherche d’un nouveau monde natal pour lui-même et les autres membres survivants de sa race.

La version Marvel Cinematic Universe des Skrulls diffère considérablement de leurs homologues de bandes dessinées. Les Skrulls Marvel Comics sont également capables de changer de forme, mais ils sont beaucoup plus malveillants dans les bandes dessinées qu’à l’écran. Les Skrulls des bandes dessinées ont essayé de prendre le contrôle de la Terre en usurpant l’identité de nombreux héros bien-aimés, ont combattu les Quatre Fantastiques à plusieurs reprises et sont généralement connus pour leurs exploits de conquête de la galaxie. Mis à part les différences, la conception finale des Skrulls MCU correspondait étroitement aux créations originales de Jack Kirby. Cependant, le capitaine Marvel aurait pu se retrouver avec un design Skrull beaucoup plus sinistre.

Dans l’art conceptuel nouvellement révélé, les Skrulls MCU se révèlent beaucoup plus effrayants que le design qui s’est retrouvé à l’écran. L’artiste ianjoynerart a posté le concept art sur son compte Instagram, notant que les premiers modèles étaient pour “soldat / grognements”. L’artiste dit aussi qu’il a terminé les dessins “avant que nous ayons une vraie direction [from Marvel].” Regarde:

Depuis que le MCU a décidé d’emmener les Skrulls dans une direction beaucoup plus bienveillante (jusqu’à présent), il est logique qu’ils aient abandonné ces concepts plus effrayants. La capacité comique naturelle de Mendelsohn a donné un air de légèreté au personnage, alors Marvel Studios a peut-être été inspiré par sa performance pour emmener les Skrulls dans une direction légèrement différente de celle des bandes dessinées. Cependant, les derniers moments de Spider-Man: loin de chez soi, ont révélé que Talos avait usurpé l’identité de Nick Fury sur Terre, sous la direction de l’ancien S.H.I.E.L.D. chef. Cette révélation aurait pu être la façon dont Marvel Studios reconnaissait le penchant des Skrulls pour se transformer en héros familiers, ou peut-être un indice d’une invasion secrète Skrull du MCU.

Quoi qu’il arrive ensuite pour les extraterrestres à la peau verte, Marvel Studios a prouvé qu’ils sont capables d’utiliser l’histoire comique comme base pour leurs films, tout en surprenant les fans familiers avec le matériel source. Attendez-vous à ce que Talos et d’autres Skrulls continuent à apparaître dans tout le MCU. Bien que Marvel puisse attendre le Captain Marvel suite pour révéler pleinement le plan directeur Skrulls.

