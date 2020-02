Captain Marvel pourrait être le plus grand fan de Star Wars de Marvel

Captain Marvel est l’un des personnages les plus forts (sinon les plus forts) de Marvel Comics. Saviez-vous qu’elle est également l’une des plus grandes fans de Star Wars dans toutes les bandes dessinées? Il y a eu de nombreuses plaisanteries et références de Star Wars qui prouvent que le capitaine Marvel est effectivement le cas.

Dans la course Captain Marvel de Kelly Sue DeConnick qui a commencé en 2012 et qui a aidé à définir le personnage dans les temps modernes, il y a un tas de références Star Wars tout au long de la série. DeConnick est clairement passionné par Star Wars, contribuant une nouvelle “The Kloo Horn Catina Caper” de l’anthologie From a Certain Point of View. Il n’est donc pas surprenant qu’il existe un certain nombre de références de l’univers Star Wars dans Captain Marvel.

La référence Star Wars la plus évidente de la course de DeConnick est le chat Chewie de Carol Danvers Flerken. Alors que le nom de Chewie a été changé en Goose dans le film Captain Marvel, le nom d’origine dérive évidemment de l’adorable Wookie Chewbacca. Le capitaine Marvel a nommé Chewie d’après le personnage de Star Wars. Si ce n’est pas du moins indicatif qu’elle est fan, je ne sais pas ce que c’est.

Les références ne s’arrêtent pas là. Elle a cité la célèbre phrase de Luke Skywalker “tout comme le fait de tirer des rats-womps chez eux”, au grand dam de Captain America. Elle prononce “ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez” dans sa tentative de tromper les esprits Jedi qui se dressent sur son chemin, tout comme Obi-Wan Kenobi l’a fait. Quand elle arrive à la fin d’une mission, elle cite Han Solo, disant “Chewie, nous sommes à la maison.”

Il y a beaucoup plus de références à travers les pages de la course de DeConnick – y compris une apparence spéciale de la Catina. En dehors des bandes dessinées, l’actrice de Captain Marvel, Brie Larson, est une grande fan de l’univers Star Wars. Elle a admis qu’elle voulait être un Jedi après avoir détenu l’accessoire au sabre laser de Samuel L. Jackson. Larson a également partagé une photo où elle est habillée comme un Jedi, tenant un sabre laser bleu et s’appuyant sur C-3PO.

Captain Marvel est un grand fan de Star Wars. Elle se rapporte clairement à l’histoire et connaît assez bien le film pour citer continuellement des moments clés. Elle a nommé son animal de compagnie d’après l’un des personnages principaux – ce que ferait un grand fan. Il est évident que Captain Marvel est l’un des plus grands fans de Star Wars de Marvel Comics. Même les héros ont du fandom!

