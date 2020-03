Caractère de GTA 6 possiblement divulgué par le CV d’un acteur

Au milieu de rumeurs tourbillonnantes entourant Grand Theft Auto VISelon l’annonce potentielle, le curriculum vitae d’un comédien pourrait avoir divulgué l’identité de l’un des personnages du jeu. Les fans de hardcore sont avides de toute nouvelle concernant le prochain blockbuster sandbox de Rockstar Games, donc tout plomb – aussi petit soit-il – sera sélectionné et analysé en profondeur jusqu’à ce que les informations officielles soient finalement révélées.

Cela a été quelques semaines folles pour les marchands de rumeurs de Grand Theft Auto, il n’est pas surprenant de voir les contrats de l’industrie pertinents et de reprendre l’exploitation minière pour chaque once d’informations possible sur la suite encore non révélée. L’afflux d’attention a été déclenché plus tôt ce mois-ci lorsque Rockstar était soupçonné de faire allusion à une suite pour leurs franchises Bully ou Grand Theft Auto. Évoluant rapidement (comme le font les rumeurs), le battage médiatique a fait boule de neige en affirmant qu’une annonce de Grand Theft Auto VI viendrait dès le 25 mars, une prédiction qui s’est révélée fausse. Cependant, Rockstar a mis à jour plusieurs sites avec le nom de la suite dans leurs URL, provoquant plus de rumeurs sur une éventuelle annonce.

Maintenant, les fans ont enfin saisi quelque chose de substantiel. GTA VI News & Leaks, l’un des nombreux comptes Twitter consacrés au sujet, a partagé le curriculum vitae de l’acteur Jorge Consejo, qui énumère parmi ses récents crédits de film un rôle intitulé “Le mexicain” dans “Grand Theft Auto VI”. Consejo, un acteur mexicain qui est apparu dans une longue liste de telenovelas et d’autres œuvres en langue espagnole, serait un ajustement évident pour ce qui ressemble à un rôle relativement sophistiqué et mystérieux. Il est difficile de prétendre qu’un nom comme “The Mexican” ne puait pas le mélange bien-aimé de Grand Theft Auto de satire et d’intrigue. Le crédit répertorie ses lignes et animations comme ayant été enregistrées en 2018.

Une crédibilité supplémentaire a été prêtée à la fuite potentielle par Jorge Consejo lui-même. S’adressant à la réponse immédiate des fans à son CV, Consejo a écrit en s’excusant que bien qu’il ait “lu tous les messages” sur son rôle dans le jeu, il est “incapable de commenter certains projets” en raison de “stipulations contractuelles”. Ce message détourné devrait être tout ce que toute personne vaguement familière avec les NDA doit entendre. Les employés et les entrepreneurs sous NDA sont libres de réfuter toute réclamation ou rumeur sans rapport avec leurs obligations contractuelles. Pourtant, ils ont généralement tendance à marcher uniquement sur des œufs lorsqu’ils sont explicitement pressés sur des sujets que leurs NDA protègent activement.

Grand Theft Auto VI pourrait ne pas arriver de sitôt (quelque part autour de la fenêtre de lancement des fêtes de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 semble beaucoup plus probable). Pourtant, cette dernière révélation est la preuve la plus concrète de l’existence du jeu à ce jour. Les joueurs ne savent pratiquement rien d’autre pour le moment, mais il ne faudra certainement pas longtemps avant que le moulin à rumeurs toujours renouvelé de théories ambitieuses, de fuites et de documents récupérés produise le prochain grand Grand Theft Auto VI développements.

