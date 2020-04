Carey Williams réalisera une nouvelle version de Roméo et Juliette avec Camaron Engels et Francesca Noel – Blackfilm

Réalisateur Carey Williams va barrer “R # J” une adaptation moderne du classique shakespearien Roméo et Juliette des producteurs Timur Bekmambetov et Igor Tsay. Williams a remporté un prix spécial du jury au Sundance Film Festival en 2018 pour son court métrage “Urgence,”

Avec Camaron Engels (Malibu Rescue) en tant que Romeo, Francesca Noel (Selah and the Spades) en tant que Juliette, il dirige le film à partir d’un scénario avec lequel il a co-écrit Rickie Castaneda.

Le film est également RJ Cyler (Power Rangers) en tant que Benvolio, Diego Tinoco (On My Block) en tant que Tybalt et Siddiq Saunderson (Wu-Tang de Hulu: une saga américaine) en tant que Mercutio

Décrite comme un mashup à impulsions de la langue shakespearienne et «vernaculaire de l’époque» pour la génération imprégnée de médias sociaux, la photo se déroule dans la région luxuriante et riche en histoire de la Louisiane et se déroule via les téléphones portables de nos deux amoureux Roméo et Juliette.

«Je suis ravi de présenter un classique intemporel d’une manière jamais vue auparavant et de donner aux gens de couleur l’occasion de se voir à l’écran dans ces rôles emblématiques. Il y a eu de nombreuses versions de «Roméo et Juliette», mais il n’y en a jamais eu une comme celle-ci ». Dit Williams.

Alex Sobolev et Anna Soboleva sont également producteurs.