Carnage n’est pas le méchant mais il y a quelque chose de pire derrière

Tout indique que Carnage aura beaucoup d’impact lorsque nous le verrons dans les théâtres, mais il existe une théorie de Venom 2 qui garantit que ce n’est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand et plus dangereux.

Le premier épisode qui a été créé en 2018, n’a pas été très bien reçu par les critiques, mais au moins les téléspectateurs l’ont aimé et ce fut un énorme succès au box-office avec plus de 856 millions de dollars. Il a également laissé la porte ouverte pour que nous puissions voir le symbiote Carnage fusionné avec le tueur en série Cletus Kasady (Woody Harrelson). Pourtant, selon une théorie de Venin 2Ce ne sera pas le pire auquel vous ferez face Eddie Brock (Tom Hardy). Puisque nous pourrions être avant l’arrivée du Dieu Noir des Symbiotes, Knull.

C’est la théorie de Venom 2 qui unirait le film à l’univers cinématographique Marvel.

Dans le premier épisode, nous avons appris que les deux Venin comme le méchant Émeute ils venaient d’une planète occupée par les symbiotes, en référence claire à Klyntar. Par conséquent, il est probable que dans la suite, il continuera à explorer ce lieu et son histoire. Ce qui nous amène à Knull, un personnage qui a été révélé dans les bandes dessinées comme ayant utilisé une épée. Necrosword tuer, couper la tête, un céleste. Dans le Univers cinématographique Marvel il y a une tête coupée de Céleste dans laquelle la station est créée Sagesse spatiale (Knowhere). Une colonie minière qui a été introduite pour la première fois dans le film Gardiens de la Galaxie (2014) et est également apparu dans Avengers: Infinity War (2018). Unifier ces deux personnages serait quelque chose qui donnerait beaucoup de vie aux films de SONY.

Qui est Knull?

Knull est apparu pour la première fois dans Venom Vol 4 # 3, se présentant à Eddie Brock comme le Seigneur des Abysses et le Dieu des Symbiotes. Comme les Célestes, l’existence de Knull est antérieure à tout l’univers Marvel. La création de l’univers par les Célestes rendit furieux Knull, qui jusque-là vivait dans un vide sans fin. Outré de voir que la “Lumière de la Création” ruinait son royaume des ténèbres, il manifesta le premier symbiote, All-Black, comme une épée et l’utilisa pour décapiter un Céleste. Knull a ensuite attaqué d’autres êtres divins cosmiques.

Il créera plus tard une planète appelée Klyntar, également connue sous le nom de Planète des Symbiotes, pour servir de base d’opérations et manifester une armée de créatures extraterrestres pour l’aider dans sa mission. Les plans de Knull ont finalement été arrêtés au 6ème siècle par nul autre que Thor lui-même. Le dieu du tonnerre a frappé un dragon symbiote nommé Grendel avec un éclair divin, coupant le lien de Knull avec la grande majorité de ses créations. Les symbiotes ont finalement trouvé des hôtes plus nobles, déclenchant une rébellion, et Knull a été emprisonné au cœur de Klyntar. Dans les dernières histoires de la bande dessinée Marvel, il a tenté de conquérir le monde grâce à Carnage.

Sur la base de cette théorie du Venom 2, il pouvait maintenant revenir en arrière et laisser la porte ouverte pour un troisième versement.

Partager

Publication précédente

Home Criticism, le film qui est sur le point de devenir un grand thriller

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.