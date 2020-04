Cary Fukanaga a eu l’idée de ne pas laisser le temps de mourir prendre place entièrement dans la tête de Bond

No Time to Die de Cary Fukanaga aurait pu amener James Bond dans une direction très différente, allant entièrement dans la tête de Bond. Fukanaga s’est entretenu avec Miranda July pour Interview Magazine et a parlé de son expérience dans la réalisation du film et de l’idée qu’il devait que tout se passe pendant la scène de Spectre où Bond est capturé par Blofeld à la base de ce dernier au Sahara. Les points saillants de l’entrevue sont les suivants:

S’il était fan de Bond avant ce film: “Ouais. Je ne pense pas avoir vu tous les films de James Bond, mais je connaissais assez bien le sujet. Je ne pense pas être devenu fan de la franchise jusqu’au Casino Royale. Avant cela, ma seule expérience approfondie de James Bond était chez mon cousin en jouant à Golden Eye. “

Sur son idée alternative pour l’histoire: “Je jure devant Dieu, j’avais une idée que ce film pourrait tous se dérouler dans l’antre du méchant du dernier film. Il y a cette scène où une aiguille entre dans la tête de James Bond, qui est censée lui faire tout oublier, puis il s’échappe miraculeusement par une bombe de montre. Et puis lui et Léa font sauter la place, et continuent pour sauver la situation. Je me disais: «Et si tout jusqu’à la fin de l’acte deux était dans sa tête?» »

No Time to Die sortira le 12 novembre et sera le dernier rendez-vous de Craig en tant qu’agent secret emblématique.