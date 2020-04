Cary Fukunaga dit qu’aucun temps pour mourir n’est enfermé, aucun changement n’est prévu avant sa sortie

No Time to Die a été le premier film à être retardé en raison de COVID-19, et malgré une sortie six mois plus tard, il ne reçoit aucun changement de dernière minute. Le réalisateur Cary Fukunaga a été invité par un fan à commenter un récent post Instagram sur le changement de date de sortie et si lui et la post-production avaient utilisé le temps supplémentaire pour “couper et polir” le film, et a répondu par la négative.

“Bien que plus de temps aurait été agréable, nous avons dû poser nos crayons lorsque nous avons terminé notre fenêtre de post-production, ce qui était heureusement avant que COVID ne fasse tout le reste”, a déclaré Fukunaga. Il a ajouté: «La réponse courte est de l’argent. Et bien que Bond soit un grand film, nous devons encore peser le coût avec la valeur. Et comme tout, vous pouvez bricoler sans fin. Le film est génial tel qu’il est. “

Le film, le dernier de Daniel Craig en 007, devrait sortir le 12 novembre.

Cary Fukunaga parle de bricoler avec #notimetodie d’ici la sortie et si le film est fait: https://t.co/rhgixzSDH8 pic.twitter.com/anruJfukJE

– Anton Volkov (@antovolk) 5 avril 2020