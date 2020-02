Cary Joji Fukanaga discute des enjeux de 007 en un rien de temps

Dans une nouvelle featurette en coulisses, le réalisateur Cary Joji Fukunaga discute des enjeux de James Bond dans No Time to Die. Le compte YouTube du film a publié la nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir ci-dessous, dans laquelle Fukanaga explique pourquoi Bond (Daniel Craig) ne peut pas rester à la retraite face aux événements qui ont déclenché le nouveau film. Le film marque le tour final de Craig en 007, aux côtés d’Ana de Armas, Lea Seymour, Rami Malek, Christopher Waltz, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Billy Magnussen, Jeffrey Wright, Ben Whishaw et Lashana Lynch; il sort le 10 avril.

Dans No Time to Die, Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.