Casting Moon Knight For Marvel & # 039; s Disney + Series | .

Le justicier préféré des fans Moon Knight – souvent appelée la réponse de Marvel à Batman – va enfin être réalisée à l’écran dans l’univers cinématographique Marvel. Kevin Feige a récemment annoncé l’incursion entrante du personnage dans Disney +, et maintenant les fans sont enragés pour chaque détail qu’ils peuvent obtenir concernant l’intrigue de la série et qui pourrait jouer le héros d’origine juive.

Des sources affirment que Marvel est à la recherche d’un type “Zac Efron” judéo-israélien pour remplir le rôle, ce qui limite certainement le terrain de jeu, en termes de casting. D’autres sources disent que Daniel Radcliffe est le favori pour assumer le rôle, et on pourrait dire qu’il est un opposé polaire à Efron, bien qu’il serait facile de l’acheter dans le rôle. Il est difficile de dire dans quelle direction Marvel finira par aller.

Moon Knight (alias Marc Spector) est un ancien mercenaire qui s’est engagé à donner sa vie à l’ancien dieu égyptien de la vengeance, Khonshu – afin de le sauver. De retour aux États-Unis, Spector utilise une vaste fortune pour lutter contre le crime, tout de blanc vêtu pour que les méchants «le voient venir». Aux prises avec de multiples personnalités, Moon Knight offre depuis longtemps aux fans une image miroir tordue de Batman: un riche justicier qui lutte mentalement avec le poids de personnages en constante évolution, ainsi qu’une soif de violence difficile à assouvir. Compte tenu des responsabilités (et du caractère physique) du rôle, voici quelques jeunes acteurs qui, selon nous, devraient être considérés comme jouant Moon Knight.

Bientôt considéré comme un chasseur nazi juif dans les prochains chasseurs de l’émission Amazon Prime de Jordan Peele, Logan Lerman a toutes les caractéristiques d’un candidat de premier plan pour le rôle de Marc Spector: jeune, athlétique, beau et capable de la quantité d’intensité requise pour jouer le rôle de Moon Knight. Ces caractéristiques se démarquent surtout dans des films comme Les avantages d’être une giroflée et une fureur.

Certains fans pourraient voir Lerman comme un bébé trop innocent ou innocent pour assumer ce qui pourrait être un rôle macabre, mais son rôle violent sur Hunters apaisera probablement ses détracteurs. De même, tout son arc de personnage dans Fury a tourné autour de sa véritable progression de conscrit naïf à machine à tuer. En fin de compte, c’est un candidat solide.

Jensen Ackles sera bientôt libéré de son engagement de 15 ans envers le mastodonte de télévision de genre Supernatural, et on ne peut qu’imaginer que l’acteur charismatique sera à la recherche de nouvelles œuvres. Après tout, la co-star Jared Padalecki s’est déjà retrouvée l’ancre d’un redémarrage de Walker, Texas Ranger. Quelle meilleure façon de surpasser son meilleur ami qu’en ancrant son propre spectacle Disney +?

Ackles a déjà flirté avec le MCU, ayant été considéré pour les rôles de Captain America et Hawkeye à différents moments. Malheureusement, en perdant face à Chris Evans ou en choisissant de rester à bord de Supernatural, il ne s’est jamais matérialisé à l’écran pour Marvel Studios. Moon Knight pourrait être son opportunité de finalement joindre ses forces à Feige, apportant la bonne quantité d’intensité de jeu et de couvaison de qualité au rôle. Si Marvel recherche vraiment quelqu’un avec des niveaux de beauté de Zac Efron, alors ils ne devraient pas chercher plus loin. Il apporterait également avec lui ses milliers de fans inconditionnels de Supernatural, ce qui doit plaire aux meilleurs cuivres de Marvel.

Skylar Astin pourrait être mieux connu comme l’intérêt amoureux (avec la voix d’un ange) de Pitch Perfect, mais il correspond au moule de tout ce que Marvel recherche dans Moon Knight. Il est approprié pour l’âge (33 ans), né juif et beau. La seule partie du puzzle manquante est qu’il n’a pas nécessairement assumé un rôle chargé d’action dans le passé.

Cela va bientôt changer, cependant, car l’acteur sympathique a un film d’horreur sur la Seconde Guerre mondiale en boîte, intitulé Ghosts of War (réalisé par Eric Bress (The Butterfly Effect), bien que la date de sortie soit actuellement inconnue. Le temps nous dira si le film montre quelques-unes des côtelettes d’action latentes d’Astin. Astin pourrait encore être le genre de choix sur le terrain gauche Marvel est connu pour.

Si Marvel recherche un acteur juif qui a de l’énergie à revendre et un penchant pour se muscler pour un rôle, ils devraient envisager Ben Foster. L’acteur du personnage a un curriculum vitae impressionnant, y compris un passage antérieur en tant que héros Marvel; il a joué le mutant ailé Angel pour les trois scènes de X-Men: The Last Stand. Il était également dans une forme physique incroyable.

Son tour dans le drame du crime Alpha Dog de 2006 est toute la preuve nécessaire pour suggérer qu’il peut réussir avec succès “déchaîné” “violent”, mais si les fans ont besoin de plus de preuves de cela, ils devraient vérifier Hell ou High Water de 2016. En outre, sa performance dans des plats indépendants comme Leave No Trace lui a récemment valu des éloges critiques bien mérités. Bien que peut-être un peu vieux pour la partie à 40 ans, Foster ferait une ancre captivante pour le spectacle. Il n’a actuellement qu’un seul film en production sur son dossier, ce qui signifie qu’il semble être disponible. Foster était toujours prêt à retourner travailler avec Marvel, alors pourquoi pas sur Moon Knight?

Gabriel Macht cherchera du travail maintenant que les combinaisons à succès ont pris fin. Ayant déjà fait son entrée dans le monde des adaptations de bandes dessinées avec le flop 2008, L’esprit, on pourrait imaginer que Macht est partant pour un autre, un coup plus sérieux au genre.

Avec sa bonne mine et son charme grinçant (parfait pour un riche type psycho américain comme Marc Spector), Macht pourrait faire un parfait Moon Knight. Malheureusement, l’Esprit a peut-être laissé un si mauvais goût dans sa bouche qu’il n’a aucun désir de retourner dans le monde à quatre couleurs de la bande dessinée. Si tel est le cas, ce serait certainement dommage. Étant donné que Marvel prépare apparemment leur personnage pour un nouvel événement majeur dans le matériau source, pourrait-il être suffisant d’attirer un acteur chevronné comme Macht dans le rôle?

Shia LaBeouf est soit un choix complètement génial pour le rôle de Moon Knight, soit il ne pourrait pas se tromper davantage. Tout dépend de qui vous demandez. Quoi qu’il en soit, une chose est claire: après avoir traversé ses dépressions mentales et ses brossages avec la loi, LaBeouf est devenu l’un des jeunes talents dramatiques les plus excitants qu’Hollywood ait à offrir.

Son film semi-autobiographique, Honey Boy, où il apparaît comme son propre père dominateur (comme une forme de thérapie conçue en rééducation), a cimenté sa réputation d’acteur sérieux avec des seaux d’intensité et de conscience de soi. Les rapports de son comportement erratique sur le tournage de Fury suffisent à vendre l’idée que LaBeouf peut “faire” un fou, ce qui est sans doute une fonctionnalité requise pour le personnage de Moon Knight.

Il est extrêmement improbable que Marvel viserait LaBeouf, car sa réputation de comportement erratique hors (et sur) le plateau peut s’avérer trop pour eux pour vouloir faire face. LaBeouf lui-même hésite probablement à revisiter le monde des super-héros de studio à gros budget après son expérience avec la franchise Transformers – une expérience qu’il ne respecte manifestement pas et n’a pas appréciée, ayant récemment été critiquée dans Honey Boy – pourtant, un rôle aussi complexe et passionnant que Moon Knight pourrait suffire à changer d’avis.

