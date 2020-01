Casting pour le premier film de Regina King, One Night in Miami – Blackfilm

La production a commencé sur l’actrice oscarisée Le premier film de Regina King, Une nuit à Miami, basé sur le premier jeu de Kemp Powers, qui l’a adapté à l’écran.

Dans la nuit du 25 février 1964, «One Night in Miami» suit un jeune, impétueux Cassius Clay alors qu’il émerge du Miami Beach Convention Center, le nouveau champion de boxe poids lourd du monde. Contre toute attente, il bat Sonny Liston et choque le monde du sport. Alors que des foules de gens envahissent Miami Beach pour célébrer le match, Clay – incapable de rester sur l’île en raison des lois sur la ségrégation de l’ère Jim Crow – passe la soirée au Hampton House Motel dans le quartier afro-américain de Miami pour célébrer avec trois de ses amis les plus proches : Malcolm X, Sam Cooke, et Jim Brown.

Au cours de cette soirée historique, ces icônes, qui étaient chacune la représentation même du Pre-Black Power Movement et ont ressenti la pression sociale que leur célébrité de cross-over a exercée, ont partagé leurs réflexions sur leurs responsabilités en tant qu’influenceurs, se lever, défendre leur droits de l’homme et faire avancer le pays vers l’égalité et l’autonomisation de tous les Noirs. Le lendemain matin, les quatre hommes surgissent déterminés à définir un nouveau monde pour eux et leur communauté.

“” One Night in Miami “est une lettre d’amour à la virilité noire qui explore puissamment les thèmes de la race, de l’identité et de l’amitié” dit la directrice Regina King. «Chacun d’eux a tellement contribué à la culture et à l’histoire. Nous sommes très heureux d’avoir Kingsley, Eli, Aldis et Leslie dans les rôles principaux montrant un côté différent de ces hommes emblématiques. “

Le casting comprend Kingsley Ben-Adir (“L’OA”) en tant que militant des droits civiques Malcolm X, Eli Goree (“Riverdale”) en tant que boxeur professionnel et militant des droits civiques Cassius Clay (avant de devenir Muhammad Ali), Aldis Hodge (Clémence) en tant que champion de la NFL, acteur et militant des droits civiques Jim Brown, et lauréat des Grammy et Tony Award Leslie Odom, Jr. (Harriet) en tant que chanteur / compositeur, entrepreneur et militant des droits civiques Sam Cooke.

La photo est produite par Snoot Entertainment (Blindspotting, Little Monsters) et ABKCO, avec Keith Calder et Jess Wu Calder produisant pour Snoot et Jody Klein pour ABKCO.

Kemp adapte sa pièce de théâtre fictive pour l’écran et les produits exécutifs. L’équipe clé comprend le directeur de la photographie Tami Reiker («Beyond the Lights», «High Art»), la créatrice de costumes Francine Jamison-Tanchuck («Just Mercy», «Detroit»), le concepteur de production Barry Robison («Hacksaw Ridge», «Chronicles of Narnia» : The Voyage of the Dawn Treader ») et le rédacteur en chef nominé aux Academy Award® Tariq Anwar (« King’s Speech »,