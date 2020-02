Casting Tails pour Sonic The Hedgehog 2

Tails est taquiné à la toute fin de Sonic l’hérisson, mais qui devrait exprimer le personnage Sonic the Hedgehog 2? Le film suit Sonic (Ben Schwartz) alors qu’il traverse notre univers et s’associe au shérif Wachowski (James Marsden) pour arrêter le Dr Robotnik (Jim Carrey). C’est amusant de voir Sonic enfin obtenir son propre film, mais un flic humain est loin d’être le compagnon le plus emblématique de Sonic.

Miles “Tails” Prower est l’un des plus anciens personnages de Sonic, et à certains égards, Tails est le Robin de Batman de Sonic. Avec ses prouesses techniques et sa capacité à voler, Tails est un jeune renard à deux queues qui aide Sonic. Si et quand une suite de Sonic est éclairée en vert, ce serait formidable de présenter Tails en tant que personnage principal avec un acteur de grande renommée correspondant.

SEGA connaît la valeur et l’importance de Tails, c’est pourquoi il est taquiné dans Sonic the Hedgehog. Dans la seconde des deux scènes post-crédit de Sonic, Tails sort d’un portail et explore le monde. Tails est exprimé par Colleen O’Shaughnessey dans cette scène rapide. O’Shaughnessey est l’acteur vocal de Tails dans les jeux Sonic modernes, ainsi que dans la série de dessins animés Sonic Boom. O’Shaughnessey est une actrice talentueuse, bien sûr, mais il est possible que Paramount choisisse un nom plus grand pour le personnage dans la suite, comme l’embauche de Shwartz sur l’acteur de voix de jeu vidéo Roger Craig Smith. Il y a beaucoup de grands acteurs et actrices de premier plan qui pourraient jouer Tails. Étant donné que Tails est un personnage plus jeune, Paramount voudra probablement un acteur qui peut éventuellement exprimer un enfant. Ben Schwartz parle de la façon dont sa version de Sonic est un adolescent, donc celui qui joue Tails aura probablement besoin d’une voix similaire. Voici quelques grands acteurs qui pourraient clouer le rôle de Tails.

Gaten Matarazzo

Matarazzo est l’une des jeunes stars de la série à succès instantanée Netflix Stranger Things, qui a donné le coup d’envoi à la carrière cinématographique des autres enfants comédiens Millie Bobby Brown et Finn Wolfhard. Mais à ce stade, le seul long métrage dans lequel Matarazzo a joué est The Angry Birds Movie 2. Matarazzo tue le rôle de Dustin, l’un des personnages les plus stupides de Stranger Things. Matarazzo mérite un rôle de film plus charnu, et puisque Tails pourrait être un excellent choix pour le bon enfant acteur, une place dans Sonic 2 est parfaite. Il cloue le rôle d’un nerd sérieux qui veut aider à sauver le monde. Il a même de l’expérience en s’associant au sosie de Ben Schwartz, Joe Keery. De nombreux traits de caractère clés de Tails sont incarnés dans Dustin, donc Matarazzo pourrait facilement jouer le rôle de Sonic the Hedgehog 2.

Thomas Middleditch

Thomas Middleditch joue dans une pléthore de films et d’émissions de télévision. Il est probablement le plus connu pour son rôle de Richard Hendricks dans la Silicon Valley, et il joue également le Harold racolant Harold dans Captain Underpants: The First Epic Movie. Bien que Harold suscite plus de problèmes que Tails, c’est le type de voix exact qui conviendrait à Tails. Middleditch cloue l’énergie joyeuse du jeune dont l’acteur qui exprime Tails a besoin.

Parallèlement à ses talents d’acteur, une chose qui place Middleditch au-dessus des autres acteurs possibles est sa chimie avec Ben Schwartz. Middleditch est l’ami et le partenaire d’improvisation de Schwartz avec un spectacle de deux personnes en tournée. Les deux gels se marient très bien ensemble, donc regarder cette dynamique se traduire par les personnages colorés de SEGA pourrait être une victoire instantanée pour Sonic the Hedgehog 2.

Alison Brie

Alison Brie est une actrice qui pourrait faire un excellent travail en exprimant Tails dans Sonic the Hedgehog 2. Brie a joué dans plusieurs chefs-d’œuvre animés, dont The Lego Movie et BoJack Horseman. Elle a également joué le nerd hilarant et sérieux Annie Edison dans la célèbre communauté de sitcom. Brie a même travaillé dans quelques jeux vidéo – en tant que personnage de Lego Movie Unikitty dans Lego Dimensions et en tant que Black Widow dans la Marvel Avengers Academy.

Tant de personnages que Brie a joués possèdent la même passion et l’intelligence que Tails. De l’optimisme sans fin d’Annie Edison au dynamisme et à l’innovation de Ruth Wilder dans G.L.O.W, Brie a montré qu’elle pouvait jouer divers rôles avec un enthousiasme égal. Brie pourrait certainement correspondre au charisme et à la vitesse du Sonic de Ben Schwartz.

Zach Callison

Callison est un jeune acteur qui est probablement le plus connu pour son travail dans Steven Universe. L’incroyable série animée s’est récemment terminée avec un film et une série limitée Steven Universe Future. Callison est également apparu dans des séries comme The Goldbergs et Sofia the First.

C’est un jeune acteur talentueux, et maintenant qu’il a fini avec Steven Universe, cela lui ouvre de nombreux autres projets. Callison a prouvé qu’il mérite des rôles principaux avec son travail puissant avec le dessin animé de longue date bien-aimé. Steven Universe n’est en aucun cas sa seule expérience, mais c’est la seule qui lui a donné son profil. Callison est une star absolue, et c’est ce genre de talent que Tails de Sonic 2 pourrait utiliser.

Kate Micucci

Kate Micucci est une actrice, improvisatrice et musicienne de talent. Micucci a travaillé avec Ben Schwartz sur la série de redémarrage Ducktales en tant que Webby. Elle joue également Sadie dans Steven Universe et Clayface dans The Lego Batman Movie. Bien que Micucci soit fantastique, elle fait souvent partie de la distribution d’ensemble ou du personnage de fond, par opposition à une star. Quiconque a vu son duo musical avec Riki Lindhome Garfunkel et Oates ou les épisodes de Micucci de Easy de Netflix sait qu’elle peut tuer un rôle principal si l’occasion lui en est donnée. Comme les autres acteurs de cette liste, Micucci a une histoire de personnages brillants et désireux d’aider à sauver la situation. Micucci est une actrice talentueuse qui mérite plus de grands rôles de film comme Miles Prower dans Sonic the Hedgehog 2.

William Jackson Harper

William Jackson Harper a pris de l’importance en tant que Chidi Anagonye dans The Good Place. Chidi est la savante délicieuse et constamment débordée qui tombe amoureuse d’Eleanor de Kristen Bell au cours de la série. Harper joue également dans des films brillants comme Midsommar et Dark Waters. Harper est un grand acteur qui n’a jamais eu un rôle tout à fait comme Tails, et ce serait incroyable de voir ce qu’il pourrait faire avec le personnage de Sonic the Hedgehog 2.

Il n’a pas nécessairement la même voix haut de gamme que les autres acteurs de cette liste, mais cela ne le rend pas moins digne de ce rôle. Peut-être qu’une approche différente du personnage est exactement ce dont Tails a besoin pour exciter les fans pour une apparition de suite.

Kristen Schaal

Schaal est une autre actrice incroyable à la fois dans des projets en direct et animés. Schaal est phénoménal comme Mabel Pines dans Gravity Falls et Louise Belcher dans Bob’s Burgers. Schaal a beaucoup d’expérience en animation avec une grande variété de personnages emblématiques. C’est un nom connu qui pourrait donner vie à cette itération grand écran de Tails. Schaal est fantastique, ajoutant un niveau d’énergie et de joie à chaque projet auquel elle participe. Elle pourrait devenir une actrice vocale Tails classique instantanée avec sa voix et sa gamme uniques. Elle est un atout prouvé pour tout projet dans lequel elle se trouve, et Sonic l’hérisson la suite ne ferait pas exception.

