Casting The Banker (2020) – Nia Long, Jessie T.Usher et Taylor Black dans le premier film Apple TV + – HITC

Apple TV + a enfin publié The Banker, qui propose une distribution étonnante mettant en vedette des personnes comme Nia Long et Samuel L. Jackson.

Pour le moment, nous sommes tous encore plus accueillants envers les nouveaux films diffusant des services de streaming.

Les goûts de Netflix sont mieux connus pour leur contenu télévisé, mais ils ont sans doute également livré certains des meilleurs films des deux dernières années. On pense à The Irishman de Martin Scorsese, Wedding Story de Noah Baumbach et Uncut Gems des frères Safdie.

D’un autre côté, Apple a récemment impressionné le public avec son contenu télévisé original sur Apple TV +. Le service a fait ses débuts en novembre 2019 et a déjà offert des efforts tels que The Morning Show et For All Mankind.

Maintenant, ils ont dévoilé leur premier film original avec The Banker de George Nolfi.

Il devait initialement sortir en décembre 2019, mais a connu de nombreux retards. Néanmoins, il est ici maintenant et raconte l’histoire fascinante de deux des tout premiers banquiers afro-américains en Amérique, qui engagent un homme blanc pour se faire passer pour le chef de leur empire.

Apple TV +: The Banker (2020) distribution

Comme le souligne IMDb, la distribution de The Banker figure ci-dessous:

Anthony Mackie comme Bernard Garrett

Samuel L. Jackson en tant que Joe Morris

Nicholas Hoult comme Matt Steiner

Nia Long comme Eunice Garrett

James DuMont en tant que sénateur McClellan

Colm Meaney comme Patrick Barker

Michael Harney comme Melvin Belli

Jessie T. Usher en tant que Tony Jackson

Taylor Black en tant que Susie Steiner

Gregory Alan Williams comme Britton Garrett

Paul Ben-Victor comme Donald Silverthorne

Rhoda Griffis comme Mme Barker

Crystal Coney en tant que Anita Jefferson

Chris Gann comme agent du FBI

David Maldonado comme examinateur de banque

Bien sûr, les trois meilleurs acteurs facturés ne seront que trop familiers, mais prenons un moment pour mettre en lumière certains des autres acteurs clés…

Nia Long stars dans The Banker

Dans le rôle d’Eunice Garrett, nous avons la merveilleuse Nia Long.

Plus récemment, le public l’aura vue dans la suite d’horreur de 47 mètres en 2019: Uncaged (elle a joué Jennifer).

Si vous ne l’avez pas vu, alors ne vous inquiétez pas. Elle a joué dans une série de films tout au long de sa carrière, notamment Lemon (Cleo), Keanu (Hannah), The Single Moms Club (mai), Are We Done Yet? (Suzanne Persons), Premonition (Annie), Big Momma’s House (Sherry Pierce) et Alfie (Lonette).

Quant à la télévision, elle était également dans NCIS: Los Angeles (sous-directrice Shay Mosley), Empire (Giuliana Green), Dear White People (Neika Hobbs) et Hand of God (Izzy).

Nia Long lors de la première mondiale de «The Banker» au National Civil Rights Museum le 02 mars 2020 à Memphis, Tennessee. «The Banker» ouvre dans certains cinémas le 6 mars, avant…

Pleins feux sur Jessie T. Usher

Selon IMDb, Jessie T. Usher est apparue pour la première fois sur les écrans dans un épisode de 2005 de Sans trace (il a joué Malcolm).

Deux ans plus tard, il est apparu en tant que Guy dans un épisode de Hannah Montana et a continué à décrocher de courts rôles dans des groupes comme Lincoln Heights (Baby G), The Mentalist (Daniel Brown) et Criminal Minds (Daniel).

Plus récemment, il a impressionné dans des films tels que le blockbuster de science-fiction Independence Day: Resurgence (Dylan Hiller), 2019 Shaft (JJ Shaft) et la fantastique série de super-héros d’Amazon The Boys (A-Train).

Dans The Banker, il joue le rôle de Tony Jackson.

De plus, les fans de dessins animés peuvent le reconnaître comme la voix de Lyle Hugginson dans Level Up!

Jessie T.Usher assiste au Comic-Con International 2019 – Tapis rouge pour «The Boys» le 19 juillet 2019 à San Diego, Californie.

Taylor Black stars

Le personnage de Susie Steiner est joué par Taylor Black, qui est apparu récemment sous le nom d’Emma Mitchell dans la série télévisée L.A.’s Finest.

Il y a cependant beaucoup plus de travail sur écran d’où cela vient …

En poursuivant son travail à la télévision, il convient de noter qu’elle a également joué dans Dynasty (elle a joué Ashley Cunningham), Lucifer (Misty Canyons), Midnight, Texas (Gina), Hey Girl (divers), Gossip Girl (Tiffani) et Unforgettable (Anna McGraw).

De 2005 à 2006, elle reprend le rôle de Sydney Harris dans All My Children d’ABC.

Dans d’autres nouvelles, la date de sortie du DVD de Parasite UK a été confirmée.