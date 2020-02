Castle: Top 10 des personnages préférés des fans, classés | ScreenRant

Un écrivain a décidé qu’il voulait être plus en contact avec la façon dont les flics géraient les affaires pour son nouveau livre devenu une sorte de liaison. Castle a suivi la vie du romancier Richard Castle en rejoignant le 12th Precinct à New York, ce qui n’a pas bien marché avec toutes les personnes impliquées.

Alors que collés à la télévision en train de regarder Castle, Kate Beckett, Espo et Ryan résolvent des crimes, nous nous sommes plongés dans leur vie. Nous avons anticipé les romances, les poursuites mais pleurions quand la fin est arrivée. Au fil du temps, nous sommes tombés amoureux et avons même méprisé certains des personnages. Voici le top 10 des personnages de l’émission à succès ABC Castle.

10 Roy Montgomery

Pour comprendre pourquoi Beckett était si gung-ho tout le temps, vous devez comprendre qui était Roy Montgomery. Pour être juste, il était juste un flic recrue au mauvais endroit au mauvais moment. Dans une tentative de faire tomber la mafia italienne, un incident s’est produit qui a changé à jamais sa vie et celle de Beckett. Alors que le meurtre était dissimulé, c’était Montgomery qui devait vivre avec les conséquences qui en découlaient.

Il pensait qu’il avait une deuxième chance de rachat lorsque Kate Beckett est entrée dans sa vie, mais à la fin, sa loyauté envers Kate et la mémoire de sa mère lui ont coûté la vie car il a fait amende honorable avec son passé.

9 Haley Shipton

Le personnage de l’autre côté de l’étang qui a fait sa propre voie sur Castle. Haley était une bouffée d’air frais qui aurait dû recevoir plus de temps d’écran. Même si elle était partenaire de Castle, Haley a vécu pour faire les choses à sa façon. Sa présence dans la vie de Castle n’était pas une coïncidence et sa chronologie manquante révélait qu’il connaissait Haley pendant cette période.

Ancien membre de la British Intelligence Unit, Haley est excellent dans le jeu d’espionnage et l’un des vrais personnages avec des compétences de combat au corps à corps appropriées.

8 portes Victoria

Après la mort de Montgomery, il fallait faire bouger un peu les choses. Le 12e arrondissement était devenu trop lâche et ils avaient besoin de quelqu’un pour resserrer les rênes. Entrez Victor Gates. Surnommée les «portes de fer», Victoria était connue pour son approche du livre et sa faible tolérance aux absurdités.

C’était une grande initiative des écrivains d’ajouter cet élément au spectacle car cela donnait à Castle un ennemi amical à affronter. Gates n’aimait pas du tout Castle. Elle pensait qu’avoir un civil en train de traîner et de traîner au quartier était une blague.

7 paroisse de Lanie

Comme avec la plupart des flics de la 12e circonscription, Lanie Parris n’était pas un grand fan de Castle ajouté à l’équipe. Contrairement à Beckett, Lainey a un sens de l’humour mais il peut être si direct que vous avez le don de rire. Elle est sarcastique mais véridique. Son lien avec Kate est tout aussi fort que ce que Kate et Castle ont partagé. Lanie est à la recherche de l’amour et pense qu’elle l’a trouvé avec Espo mais ils n’arrivent tout simplement pas à se retrouver sur la même page la plupart du temps.

Il n’y a pas grand-chose que Lanie n’ait pas vu lorsque des brouillards sur Castles la traversent. En tant que Cital Staticists / Coroner, c’est sa Lanie à qui l’équipe se tourne quand elle a besoin d’une énorme pause dans l’affaire.

6 Martha Rodgers

Ancienne actrice qui vit toujours dans le passé, Martha Rodgers a fait un excellent travail en tant que mère célibataire élevant Castle. Maintenant, elle est plutôt une grand-mère adorée et une dispensatrice de conseils car elle a les mains pleines pour offrir des conseils de vie à son fils téméraire. Elle a gardé des secrets de son fils, comme le père de Castle, comme il a été conçu dans un stand d’une nuit.

Un peu déçue de sa chance grâce à un ex-mari qui l’a anéantie, elle vit encore et encore avec Castle et Alexis. Martha est là lorsque Castle semble se diriger pour faire quelque chose hors de la base et aide à garder tout le monde à la terre.

5 Château d’Alexis

Bien qu’elle ait tout, grâce à son père célèbre et riche, Alexis n’a jamais dégagé ce sentiment d’être snob et bratty-like. Elle était tout le contraire. Alexis a toujours voulu aider les gens et elle cherchait simplement sa propre voix dans la vie. Sa relation avec sa mère était au mieux bizarre et elle était souvent coincée par son père même quand il allait parfois loin.

On pouvait le voir très tôt, elle voulait être comme lui. Pas tellement dans l’aspect écrit de la vie, mais en termes d’essayer de corriger les situations. Pas trop d’amour pendant son séjour à Castle mais Alexis a fait sentir sa présence chaque fois qu’elle était à l’écran.

4 Kevin Ryan

Une erreur de recrue a changé Ryan alors qu’il travaillait pour Narcotiques. Il a accidentellement laissé échapper le nom d’un informateur et depuis lors, Ryan a joué tout près du meilleur et selon le livre. Son partenariat avec Espo est une grande dynamique dans la série, car les deux se lancent souvent des coups comiques.

Ryan est le seul membre de l’équipe marié avec des enfants et prend souvent de la chaleur pour ses choix. Il était le partenaire idéal pour Espo qui lui a donné le surnom de Castle Jr.

3 Javier Esposito

Un détective intelligent pour homicide, mais toujours confronté au machisme exagéré qu’il avait lorsqu’il était dans les forces armées. Espo et Ryan étaient une grande équipe mais où Ryan a vu un avenir, Espo est allé avec le vent. À mon avis, il aurait pu être un grand leader, mais sa fierté l’a souvent empêché de faire passer sa carrière au niveau supérieur.

Ryan est plus dans le livre tandis qu’Espo sortira de temps en temps du scénario. Ça aurait été génial de le voir romantiquement impliqué au lieu des allers-retours entre lui et Lanie.

2 Kate Beckett

Une fois que Castle a réussi à briser son mur, Kate est devenue un personnage adorable. Bien que têtue et déterminée, Kate était tout au sujet de l’équipe et ferait tout pour s’assurer que la vérité soit révélée. Elle n’a pas toujours suivi les ordres, surtout en ce qui concerne Castle au début, mais au fil des saisons, Kate a trouvé un moyen de le faire fonctionner.

Sa carrière était basée sur des questions puis une vengeance sur ce qui est arrivé à sa mère. Un grand détective qui se retrouvait souvent dans des situations difficiles.

1 Château de Richard

Roi des mots, du sarcasme et de la persévérance, Richard Castle vit dans son propre monde. Un jour, il a voulu faire des recherches pour un livre et a pensé qu’il serait sage de suivre le NYPD. Une décision allait changer sa vie pour toujours. Bien qu’il ne soit pas un membre officiel du département, Castle s’est souvent retrouvé en difficulté. N’ayant pas le droit de porter une arme à feu, il a dû échapper à certaines situations difficiles.

La loyauté est une chose qu’il chérissait le plus et quand il s’agissait de Kate et de sa famille, Castle n’était pas l’homme que vous vouliez traverser.

