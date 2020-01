Cathy Yan dit que Patty Jenkins a donné ses conseils pour les oiseaux de proie

Cathy Yan fait ses débuts en réalisant une superproduction sur Birds of Prey, et elle a dit avoir obtenu des conseils de Patty Jenkins de Wonder Woman. Yan a parlé à Variety pour une nouvelle interview et a expliqué comment elle avait beaucoup de soutien de Warner Bros.et DC Films pour son film de bande dessinée coté R, mais avait toujours l’impression qu’elle voulait des conseils de son collègue réalisateur DC et l’a appelée. .

“J’ai eu un tel soutien institutionnel dès le départ”, a déclaré Yan. “Mais en même temps, chaque jour, je me souviens avoir été très préoccupé par le fait que je n’avais jamais fait cela auparavant. J’ai en fait appelé Patty Jenkins pendant la préparation et je me dis: “Qu’est-ce que je fais?” Elle m’a dit: “Tu dois te rappeler que personne ne connaît ce film autant que toi. C’est ce qui fait de vous le réalisateur. »Et cela a été vraiment, vraiment utile.»

Le film d’ensemble devrait ouvrir le 7 février et mettra en vedette Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smolett-Bell, Rosie Perez, Ewan McGregor et Ella Jay Basco.