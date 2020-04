Catrique, enragé, tonitruant. Bande-annonce et affiche en espagnol pour ‘Loud Krazy Love’, une histoire d’amour de Loko

“Loud Krazy Love‘est un film qui raconte l’incroyable histoire du chanteur et guitariste Brian Welch (chef) de l’un des plus grands groupes de Heavy Metal de tous les temps: KoRn.

Le son de Brian Head Welch a aidé KoRn à être le pionnier du monde de la musique au début des années 1990. Le célèbre groupe de heavy metal a donné une identité à une génération de inadaptés et en a fait des stars internationales.

Célèbre, riche et toujours admiré sous les projecteurs, Brian se sentait comme un adolescent qui se détestait sans relâche à sa poursuite dans l’ombre, jusqu’au jour où un petit miracle est né. “Quand je suis sorti avec un contrat record de 23 millions de dollars en 2005, désespéré d’abandonner une habitude dévastatrice de méthamphétamine, tout ce que je voulais, c’était être un bon père.”

La partie vraiment difficile venait de commencer.

“Loud Krazy Love‘détaille le voyage déchirant de Brian et de sa fille Jennea qui grandissent ensemble avec un courage chaotique et une foi non conventionnelle. Au-delà d’un documentaire rock, cette courageuse histoire de vieillesse fait face à la dépression chez les adolescents, à la recherche d’identité et à l’espoir d’un père prêt et renouvelé à tout pour la personne qu’il aime.

En raison de la situation actuelle et des changements qui semblent survenir dans les prochains mois dans l’industrie cinématographique, Bosco Films a décidé de lancer ‘Loud Krazy Love‘directement au format numérique après l’impossibilité de pouvoir le faire dans les salles de cinéma à la date initialement prévue.

La bande peut donc être vue en location sur le site Web de LOUDKRAZYLOVE.ES à partir de ce vendredi 24 avril.

