Cats domine les razzies avec six «victoires»

Cats a été le grand «gagnant» des 40e Golden Raspberry Awards, remportant six Razzies pour dominer la compétition. Le film réalisé par Tom Hooper basé sur la comédie musicale Andrew Lloyd Webber a été de loin le plus grand gagnant, étant nommé Pire image, Pire actrice de soutien (Rebel Wilson), Pire acteur de soutien (James Corden), Pire écran combiné (deux à deux) Feline / Half-Human Hairballs), le pire scénario (Lee Hall et Tom Hooper) et le pire réalisateur (Tom Hooper).

Le film n’était que l’un des deux à remporter plus d’un prix cette année. L’autre était Rambo: Last Blood qui a remporté Worst Reckless Disregard for Human Life and Public Property et la catégorie très compétitive de Worst Remake, Rip-Off ou Sequel. Ceux qui ont dû se contenter d’être simplement nominés pour ce prix étaient Dark Phoenix, Godzilla: King of the Monsters, Hellboy et A Madea Family Funeral.

Judi Dench était en fait impatiente de gagner potentiellement la pire actrice de soutien, disant plus tôt ce mois-ci: «Oh, [nominated]? Ce serait bien! Pour autant que je sache, c’est une première! “

Si vous n’avez pas vu le film – eh bien, vous n’êtes pas seul, car le film a explosé dans les salles. Mais le film est sorti aujourd’hui sur Digital HD, donc si vous avez de l’argent pour lequel vous n’avez littéralement aucune autre utilisation, vous pouvez voir de quoi il s’agissait.