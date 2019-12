'Cats' – The Cats Horror Picture Show

Même si vous essayez de toutes vos forces, il est parfois impossible de s'abstraire complètement de ce qui entoure un film. Il sera idéal dans un monde idéal, atteignez toujours un film avec un esprit vide. Comme si un "homme en noir" t'avait branché avec ce bavardage. Avec un peu de chance, mais malheureusement (ou heureusement) ce n'est pas une option: le dernier film des 'Men in black', contrairement au dernier de 'Ghostbusters' est, était et sera de la merde. Heureusement, nous l'oublierons, car il n'y a rien à retenir …

Ce n'est pas le cas de 'Cats', un film que nous n'oublierons sûrement pas … les confitures. Les responsables probablement non plus. Coïncidant avec le lancement de sa première bande-annonce en juillet, en pleine promotion de «Fast & Furious – Hobbs & Shaw», Idris Elba a déjà commenté quelque chose sur ses camarades dans ce dernier ayant «refait» leur participation à cette comédie musicale. . Comme si vous pouviez être particulièrement fier du spin-off de la franchise «Full gas». Comme si on devait s'en souvenir quand ce n'est pas 2020 et c'est déjà oublié …

Quoi qu'il en soit, il y a malheureusement beaucoup de mauvais films. Peut-être plus que de bons films. Bien que peut-être la majorité des films ne soient ni l'un ni l'autre: la majorité, la grande majorité des films sont clairs et simples, oubliables. Bien qu'ils soient capables de surmonter l'indifférence ou de générer un minimum de réponse de notre part, c'est un fait que d'ici la fin de l'année, la grande majorité des films que nous avons vus tout au long de cette même année seront tombés dans l'oubli de ne pas être par IMDb … ou par des ports prêts.

“ Les chats '' en sont, je ne sais pas, disons que 20% des films dont on se souviendra à la fin de l'année … même si c'est pour des raisons qu'ils ne s'attendaient pas, ou que leurs responsables ne revendiquent pas. Il y a des moments où il est impossible de s'abstraire complètement de ce qui entoure un film, et je suppose qu'à ce stade de la vie, qui d'autre qui sait déjà moins où vont les miaulements. Jo jo jo. Mais malgré les regrets, je l'avoue, j'adore le film. Avec des réserves, avec pas mal de réserves qui m'empêchent de le recommander …

… sauf pour certaines personnes qui, comme moi, savent apprécier l'expérience de regarder un film. C'est parfois le moins, la qualité. Au moins, lorsque vous partez et que vos attentes sont ajustées à la réalité la plus probable. Et un serveur a eu "l'opportunité" d'apprécier 'Cats' avant de savoir que son visage s'était cassé aux Etats-Unis. Oui, d'accord, j'avais vu la bande-annonce … mais on ne sait jamais quand vos attentes, bien qu'elles soient ajustées à la réalité la plus probable, sont aussi ouvertes, comme nous, à profiter.

«Cats» m'a écrasé, malgré les regrets. Ou j'ai apprécié la plupart des «chats». En tant que comédie musicale, elle a un certain charme, parfois, et parfois elle a aussi de la force: cela dépend du numéro musical du changement. En tant que film, il a un point excentrique et très tentant qui me rappelle une sorte de croisement entre "The Borrowers", "Joe's Knit" (avec son emblématique "Funky Towel" à la tête) et "The Apple" qui fait 40 ans, M. Menahem Golan s'est produit à l'ombre de «The Rocky Horror Picture Show».

Je me laisse sans ménagement: «Les chats» sont plus près d'être un désastre qu'autre chose. Mais c'est un "désastre" qui, du moins sur préavis, est assez agréable. Irrégulier, avec plus de moments de honte que les autres et des cheveux longs. Mais pour lequel on peut se laisser emporter. C'est toujours le reflet de ce qui, même sans avoir senti la comédie musicale, comme un film faisant partie d'une base ridicule. Il était comme celui qui dit, l'option la plus plausible. Même après l'étrange décision de recourir abusivement à CGI.

Je sais que cela ressemble à une excuse condescendante, comme si j'avais été payé pour dire quelque chose de bien, mais ma conscience m'a forcé à sortir sur la tangente pour au moins ne pas jouer avec. Et dans un sens, c'est tellement … mais gratuit. Parce que nous sommes toujours dans les années 40, nous sommes toujours aussi stupides. Parce que «Cats» offre quelque chose qui, en aucun cas, ne propose tous les projets ayant échoué. Parce que tout d'abord «Cats» est un projet raté qui, dans une autre réalité parallèle, pourrait désormais dépasser les 100 millions de box-office en trois jours.

Ce n'est pas cette réalité, mais au moins ce qu'il nous reste est une "catastrophe" avec tant de charme puant que nous pouvons apprécier et avec son malheur. Un mème fait un film. Qu coo: Si dans sa tentative de surmonter «Hobbs & Shaw» il était ridiculement ennuyeux, «Cats» est ridiculement encombré par accident. Parce que soyons honnêtes, nous apprécions les malheurs des autres, et 'Cats' comme par exemple était 'Repo! L'Opéra génétique est une telle honte que ce n'est pas qu'il soit tout aussi irrésistible.

Après tout, ce n'est pas de l'horreur à plein temps comme «Beauty and the Beast» dans l'image réelle de Disney. Tant de choses ne viennent pas. Et les «chats» atteignent en tout cas son objectif: balayer la saison des prix. Dans les Razzies et non dans les Oscars. Mais tout aussi dévastateur quand comme dans les Golden Globes, il s'agit de pagayer en faveur du courant. Et ce qui est encore mieux: il n'y aura pas "d'homme (ou de femme) en noir" qui puisse nous l'enlever. S'il n'y a pas le choix, pourquoi ne pas en profiter … étant donné que cela nous permet de l'apprécier (parfois)?

Par Juan Pairet Iglesias

@Wanchopex