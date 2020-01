Catwoman # 19 Preview: Selina Kyle contre The UNDEAD? | .

Depuis que Selina Kyle a mis Bruce Wayne et Gotham City derrière elle et a pris un certain temps pour régler sa vie à Villa Hermosa, elle est en guerre avec Raina Creel. Le mondain / milliardaire / homme politique / monstre absolu a depuis intensifié leur rivalité. Mais les choses ont pris une tournure horrible Catwoman # 19. Selina n’acceptera pas seulement le muscle Creel habituel … mais une horde de morts-vivants venant après ceux qui sont les plus proches d’elle aussi.

La série suit une chronologie non linéaire quelque peu segmentée depuis que l’offre Villain of the Year de Lex Luthor est arrivée à Selina, lui donnant la chance de renoncer à jouer le héros et de devenir un méchant plus puissant que jamais. De toute évidence, Catwoman a refusé et s’est appuyée sur ses propres capacités pour perturber la chasse de Raina Creel pour un puits Lazarus. Malheureusement, Selina est arrivée trop tard pour arrêter le plan de Raina et a plutôt été témoin alors qu’il commençait à engendrer des soldats morts-vivants de la réserve magique de résurrection. Et maintenant, cette étrange expérience de la vie et de la mort arrive pour le bras droit de Selina … et sa sœur aussi.

L’épreuve de force entre Selina et Raina Creel est personnelle depuis un certain temps, mais maintenant les enjeux sont en hausse. Le numéro précédent s’est terminé avec Carlos et Maggie regardant alors que des ombres chancelantes ont commencé à entourer le prêteur sur gages où ils ont installé leur siège social. Dans notre avant-première exclusive de Catwoman # 19, Selina est en route. Mais avec une pénurie de toits et Carlos prenant en main les combats de zombies, arrivera-t-elle à temps? Jetez un œil aux pages d’aperçu ci-dessous:

L’aperçu montre que les enjeux montent en crescendo avec cette histoire, mais le problème donnera également à Selina son propre chapitre dans la plus grande année de DC de The Villain. Les fans sont sûrs de supposer que l’offre de Lex Luthor d’embrasser sa méchanceté a plus de chances avec Selina que la plupart des autres méchants qu’il rencontrera. Mais ce n’est qu’une raison de plus pour saisir le problème lors de son arrivée ce mercredi. Lisez la suite pour les informations complètes de sollicitation pour Catwoman # 13 ci-dessous:

CATWOMAN # 19

Date de sortie: 8 janvier 2020

Écrit par: Joëlle Jones

Art par: Geraldo Borges, Aneke, Inaki Miranda, FCO Plascencia, John Kalisz, Laura Allred

Couverture par: Joëlle Jones, Laura Allred

Le combat entre Catwoman et Raina Creel devient personnel, alors que les hommes de main de Creel descendent sur le prêteur sur gages. Leur cible? Bras droit de Catwoman, Carlos. Si votre adversaire a de meilleures armes que vous, il est logique de retirer le fournisseur. Surtout lorsque vous avez un nouvel exécuteur en ville pour poser le marteau.

Catwoman # 19 sera disponible dans votre librairie de bandes dessinées locale le 8 janvier 2020.

