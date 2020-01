CdC 2019: Demi-finales I – Joker vs Parsitos

J’ai imaginé voir votre message hier qu’il y avait confrontation avec morbide aujourd’hui.

Première finale entre deux des films sortis en 2019 que j’ai le plus appréciés, chacun à sa manière et dans son style; Je parie sur ‘Joker’ parce que je pensais déjà que c’était un spectacle dans les interprétations, la bande originale, la photographie, les lectures parallèles de l’histoire et parce qu’à une époque où dans leur genre elles ont tendance à être des surproductions, une bande de coupe plus modeste et brute est appréciée pour le variété

Si «Parsitos» se produit, cela me semblera également bon.