Ce n’est pas un pays pour les vieilles femmes: la bande-annonce «Invisibles», une vision ironique de la vie adulte

Dans un mois, le 6 mars, il sera publié ”Invisible‘, une vision ironique de la vie de trois femmes de 50 ans qui tentent de s’inscrire, chacune à leur manière, dans une nouvelle réalité commune: l’invisibilité qu’elles ressentent devant le reste de la société.

“Invisible‘essaie de se rapprocher de la vie de Julia, Elsa et Amelia, trois amies qui un jour ont décidé de commencer à marcher ensemble une fois par semaine. Ce qui a commencé comme une simple distraction et une façon d’exercer est devenu une nécessité. Au cours de ces promenades, ils partagent ce qui se passe dans leur vie, expriment librement leurs émotions, les retirent, honnêtement, enlèvent leurs masques … Ou pas …

Gracia Querejeta (“ Felices 140 ”) réalise cette comédie dramatique avec Emma Suarez, Adriana Ozores, Nathalie Poza, Blanca Portillo, Fernando Cayo et Pedro Casablanc complète le casting du film écrit par la réalisatrice elle-même aux côtés du scénariste Antonio Mercero.

Pour reprendre les mots de Querejeta, également scénariste avec Antonio Mercero, «le thème central de ce projet est le passage du temps, plus précisément, l’expérience du passage du temps dans les corps et les têtes de trois femmes qui ont ou sont dans la cinquantaine. S’il est vrai qu’il n’y a pas de ligne de démarcation claire entre la jeunesse, la maturité et la vieillesse, il n’en demeure pas moins que dans le monde féminin, les temps semblent avoir leur propre calendrier. “

“Invisible‘, qui a été tourné pendant quatre semaines par divers sites de Cceres, est une production de Nephilim Producciones SL et Orange Films AIE avec la participation de RTVE, RTVM et Movistar +, la contribution de Canal Extremadura et le soutien de Gouvernement espagnol-ICAA et la Junta de Extremadura.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.