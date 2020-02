Ce personnage ne sera jamais ressuscité.

James Gunn répond dans les réseaux sociaux à la question de savoir quel personnage des Gardiens de la Galaxie serait ressuscité pour le troisième opus de la saga

Les fans ne devraient pas s’attendre à une résurrection du personnage Yondu de Michael Rooker dans Gardiens de la Galaxie Vol.3, selon le réalisateur et scénariste James Gunn

Un fan a demandé à James Gunn sur Twitter s’il envisagerait de ramener Yondu à la vie, ce à quoi James Gunn a répondu: “À moins que nous ne parlions d’une sorte de préquelle ou de flashback, je pense que cela annulerait le sacrifice de Yondu.”

À moins que nous ne parlions d’une sorte de préquelle ou de flashback, je pense que cela annulerait le sacrifice de Yondu. https://t.co/rjDbqM6gIw

– James Gunn (@JamesGunn) 7 février 2020

Gardiens de la galaxie vol. 2 Il a montré Yondu se sacrifiant pour sauver la vie de Peter Quill / Star-Lord de Chris Pratt, et le film s’est terminé avec lui recevant des funérailles traditionnelles des Ravagers.

Bien que présenté initialement comme un antagoniste dans les deux films de Gardiens de la GalaxieYondu rejoint finalement l’équipe pour aider à vaincre Ego, ce qui fait comprendre à Quill qu’il était beaucoup plus une figure paternelle pour lui qu’Ego.

Il n’y a aucune information officielle sur qui rejoindra le casting pour le troisième opus, mais Thor de Chris Hemsworth et le personnage populaire de Marvel, Adam Warlock, auraient la présence.

Écrit et réalisé par James Gunn, Gardiens de la Galaxie Vol.3 Il n’a actuellement pas de date de sortie. Des rumeurs suggèrent que la production du film est prévue pour février 2021.

