Ce que cela signifie pour le Batman

Le premier regard sur la combinaison de Robert Pattinson de Le Batman porte un certain nombre de similitudes avec le costume de la série de jeux vidéo Batman: Arkham. Il y a beaucoup de matériel source Dark Knight du film à venir 2021 pour s’inspirer. D’innombrables bandes dessinées, films et jeux vidéo existent avec Batman au centre de la scène, mais l’une des formes les plus populaires de médias modernes pour les chauves-souris est les jeux vidéo Arkham. Jusqu’à présent, le costume est la seule similitude évidente, cependant, il peut y avoir des points d’histoire plus profondément enracinés qui seront partagés entre les deux différentes formes de médias.

Les jeux Arkham sont parmi les plus appréciés de leur époque. En l’espace de 4 versements, ils ont réussi à prendre tout ce qui était génial avec Batman, ses voyous et son monde et à leur donner une touche unique, sans jamais s’éloigner trop de ce qui les rendait géniaux en premier lieu. Il suffit de dire que cette approche a très bien fonctionné, car les fans continuent de se remémorer le sujet de la série. Ils ont présenté toute une série de méchants, du Joker à Clayface, sans que l’un d’eux se sente inintéressant ou hors de propos. L’histoire était bien écrite et a incité les joueurs à revenir pour en savoir plus, emmenant Batman dans de nouvelles directions créatives.

En plus de l’histoire, le Batsuit dans les jeux était une entité en soi. Au fur et à mesure que le joueur progressait, le costume s’usait et la cape se déchirait. Cependant, les améliorations n’ont jamais été loin, car l’armure balistique et de mêlée s’est améliorée avec le temps et de nouveaux gadgets sont devenus une partie de l’arsenal en constante expansion du Dark Knight. Surtout dans des jeux comme Batman: Arkham Origins où Bruce ressent toujours les choses en tant que justicier, le costume faisait partie intégrante de l’évolution de son personnage. À mesure qu’il s’améliorait, son armure augmentait également, ce qui générait une aura de progression.

Naturellement, c’est le genre d’approche que le Batman devrait adopter. Avec le Batsuit de Robert Pattinson donnant l’impression qu’il s’agit en fait d’un prototype, pas différent de celui d’Origins, et la connaissance supplémentaire que le film se déroulera sur 2 ans dans sa course contre le crime, il est implicite qu’il y aura être plein d’histoire à raconter avec son costume seul. Une telle approche serait clairement inspirée par les jeux et bénéficierait beaucoup au personnage et au film. Cela a fonctionné auparavant, comme Origins l’a assez bien réussi, donc si le film devait prendre après le jeu vidéo, ce serait une décision intelligente dans l’ensemble.

Il existe un marché pour les histoires qui ne sont pas des adaptations comiques, ce que le film en question est en train de devenir. L’inclusion de plusieurs méchants, tels que le Riddler et le Penguin, semble s’inspirer des jeux susmentionnés. La rumeur disait que c’était la structure narrative du film Batman de Ben Affleck avant qu’il ne soit mis au rebut, donc Matt Reeves l’a peut-être utilisé comme inspiration lorsqu’il a pris le relais, bien que son Batman soit beaucoup plus jeune. Apparemment, le film traitera Batman comme un détective, ce qu’Arkham était connu pour traduire magistralement à l’écran. Amener un tas de voyous dans le giron pourrait aider à donner au film une présentation noire, apparaissant comme un drame policier par opposition à un simple film de super-héros.

À l’heure actuelle, il y a beaucoup à attendre en ce qui concerne Le Batman. Le costume est unique en son genre, et le film pourrait facilement l’être aussi. Bien qu’il ne se tournera que vers ses homologues du film pour trouver l’inspiration, il se tournera également vers des bandes dessinées comme The Long Halloween et peut-être les jeux Arkham et les tissera dans leur caractérisation de Batman et du monde délabré et criminel de Gotham City, il habite.

