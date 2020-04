Ce que la nouvelle saison de Narcos nous apporte

Depuis longtemps, Narcos, la fiction Netflix sur le crime organisé, a quitté les terres colombiennes avec la fin de l’histoire de Pablo Escobar Gaviria. Mais les cartels de la drogue en Amérique latine ne sont passés que sur scène. Plus précisément, le Mexique, un pays qui a pris les deux dernières saisons d’une série qui est déjà devenue une référence sur le petit écran.

Succès dans la culture populaire

Avant de commenter un peu ce que vous pouvez attendre de cette fiction, nous voulons nous arrêter un peu pour analyser le phénomène Narcos. La première chose est que cette série a réussi à se faufiler dans de nombreux aspects loin du petit écran.

Mais il existe de nombreux autres exemples répartis dans tous les secteurs, et c’est que l’histoire de Narcos est déjà devenue un classique de la fiction télévisuelle depuis le lancement de ses premières saisons.

Narcos México, une nouvelle tranche

La fiction de Narcos Mexico a commencé en 2019. Au début, même les créateurs du produit ne savaient pas comment le public réagirait au passage d’un personnage aussi charismatique qu’Escobar à une nouvelle étape.

Il est vrai qu’avant de planter dans le pays aztèque, il avait déjà traversé Cali, bien que la relation de ces personnages avec ceux du cartel de Medellín était si directe et évidente qu’il était facile de comprendre que c’était une continuation directe de l’histoire du trafic de drogue.

Ainsi, en volant vers les terres mexicaines et en se mettant à la place de Miguel Ángel Félix Gallardo, le chef du cartel de Guadalajara, Narcos a commencé une nouvelle aventure qui connaît maintenant son deuxième épisode.

Narcos Mexico, sa deuxième saison

Le versement de Narcos en 2020 est le deuxième que le Mexique prend comme cadre et le quatrième du total de la franchise. Comme nous l’avons souligné précédemment, Miguel Ángel Félix Gallardo est le personnage sur lequel nos yeux vont reposer, ceux du FBI et ceux de la DEA, l’agence américaine contre le trafic de drogue.

Dans les années 1980, la décennie où se situe l’histoire que nous allons voir dans la série, le cartel de Guadalajara est devenu une véritable locomotive du crime organisé. Le Mexique est devenu la base d’opérations idéale pour introduire des médicaments aux États-Unis, car il bénéficie d’une situation géographique idéale.

Encore une fois, nous verrons quelques agents se battre avec grand dévouement contre les criminels du cartel. Bien sûr, nous n’aurons plus les protagonistes des deux saisons que nous avons passées en Colombie, et c’est que le casting de la série a été complètement renouvelé.

En bref, Narcos Mexico sauve dans sa deuxième saison l’essence des débuts de la série. Nous allons profiter de nouveaux personnages, de rebondissements de scripts bien tournés et d’un développement de l’intrigue qui combine parfaitement histoire et fiction.

