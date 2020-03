Ce que les docuseries Netflix laissent de côté

Les docuseries Netflix Les épreuves de Gabriel Fernandez fournit un compte rendu méticuleux de la souffrance d’un garçon de huit ans et du meurtre de 2013 – mais certaines choses sont omises. Réalisée par Brian Knappenberger, la production en six parties explore également les facteurs sociopolitiques qui fournissent un contexte important pour la tragédie focale. Pourtant, il y a des informations qui sont passées sous silence en faveur d’une narration économique. The Trials of Gabriel Fernandez, un documentaire puissant et important, sorti sur Netflix en février 2020.

Les essais de Gabriel Fernandez commencent par un sentiment d’urgence et de désespoir, alors que les travailleurs des salles d’urgence fournissent un témoignage à l’écran sur ce qu’ils ont vu et ressenti le 22 mai 2013. Deux jours après avoir souffert d’un crâne écrasé et de trois côtes cassées, Gabriel Fernandez est décédé après avoir subi pendant des mois des tortures systémiques de la part de sa mère, Pearl Fernandez, et de son petit ami, Isauro Aguirre. Dans son ensemble, The Trials of Gabriel Fernandez sur Netflix enquête sur les «pourquoi» et les «comment» de l’affaire, et s’assure que les téléspectateurs savent exactement quel type d’abus la victime a subi. Pour certains publics, les détails peuvent être trop. Mais les détails sont en effet cruciaux pour bien comprendre l’étendue de l’injustice.

Épisode par épisode, Les Essais de Gabriel Fernandez sur Netflix peint un portrait complet de l’étude de cas principale. Le public en apprend davantage sur les personnalités impliquées, des travailleurs sociaux aux enseignants en passant par les responsables de l’application des lois qui ont immédiatement reconnu que Gabriel n’avait pas seulement été violemment battu, mais avait clairement subi un traumatisme physique sur une longue période. Mais même si le public reçoit un compte rendu complet en termes de preuves, certains téléspectateurs peuvent vouloir en savoir plus sur la vie de Gabriel avant que Pearl ne le garde. Voici ce que les essais de Gabriel Fernandez de Netflix omettent, ne serait-ce que pour hiérarchiser d’autres faits, points de discussion et concepts.

Les sept premières années de Gabriel

Les essais de Gabriel Fernandez se concentrent principalement sur le meurtre du sujet, mais ils n’explorent pas pleinement son éducation. Les téléspectateurs peuvent être surpris d’apprendre que Gabriel a non seulement passé la majeure partie de sa vie avec d’autres personnes que Pearl et Aguirre, mais aussi que ses sept premières années restent principalement à l’arrière-plan pendant les docuseries Netflix. De plus, les cinéastes reconnaissent une allégation d’agression sexuelle de l’un des gardiens d’enfance de Gabriel, mais avancent dans le temps en sautant essentiellement sur plusieurs années. Si la psychologie est fondamentalement à l’origine de l’affaire – les POURQUOI – il semble qu’il manque un chapitre pertinent dans les docuseries Netflix.

Très probablement, les cinéastes ne voulaient pas sensationnaliser leur approche en détournant l’attention des crimes de Pearl et Aguirre. Par le troisième épisode, il est révélé que Pearl ne voulait même pas de Gabriel à sa naissance et l’a même laissé à l’hôpital. Elle a ensuite remis l’enfant à son oncle Michael Lemos Carranza, qui a ensuite été accusé d’avoir agressé Gabriel après que Pearl ait retrouvé la garde. Les docuseries utilisent ces informations pour souligner le fait que Pearl et Aguirre ont accusé Gabriel d’être gay, et ont peut-être concocté une histoire d’agression sexuelle à des fins égoïstes. Le partenaire de Carranza, David Martinez, apparaît à la caméra dans Les Essais de Gabriel Fernandez et évoque sa déportation au Salvador. Il nie également les allégations selon lesquelles lui ou Carranza auraient jamais agressé Gabriel.

Curieusement, les docuseries Netflix ne passent pas beaucoup de temps à explorer les allégations d’agression sexuelle, mais soulignent que le grand-père de Gabriel a obtenu la garde parce qu’il était préoccupé par le fait que le garçon ait été élevé par un couple gay. Alors, qu’est-il arrivé à Carranza et qu’a-t-il à dire sur les allégations? Les téléspectateurs peuvent également être curieux de voir les nombreuses années que Gabriel a passées avec ses grands-parents, Sandra et Robert Fernandez, d’autant plus que le garçon a passé un temps assez important avec Carranza et Martinez. Les docuseries Netflix relient les points en termes de chronologie, mais peu d’attention est accordée à l’explication des sept premières années de Gabriel, mis à part le fait qu’il a passé quatre ans avec un couple gay (et a peut-être été abusé), a passé plusieurs années avec son grands-parents, puis a été kidnappé (?) par sa mère biologique Pearl.

Comment Pearl a obtenu la garde

Après le segment Martinez dans Les Essais de Gabriel Fernandez, les personnes interrogées expliquent à quel point cela a dû être difficile pour Gabriel de comprendre les raisons d’avoir différents gardiens. Mais surtout, cela arrive une brève explication de la façon dont Gabriel s’est retrouvé avec Pearl. Le procureur adjoint de Los Angeles, Jon Hatami, tente de communiquer ce qui s’est passé en notant le fait que Pearl et Aguirre ont obtenu la garde des frères et sœurs de Gabriel, Ezequiel et Virginia, en 2011, puis ont essentiellement kidnappé Gabriel afin qu’ils puissent recevoir de l’aide sociale.

En 2012, Aguirre a apparemment déclaré à Robert Fernandez qu’il emmenait Gabriel à un barbecue, un mensonge qui a permis à Pearl d’obtenir la garde à vue. Alors, comment cela se produit-il exactement? Si le téléspectateur ne comprend pas pleinement les détails des quatre premières années de Gabriel et les événements qui ont conduit Pearl à être détenu, d’autres informations peuvent tomber à plat. Lors d’une interview, Hatami mentionne qu’octobre 2012 était “le début de la fin”, mais le documentaire Netflix ne détaille pas de façon surprenante en quoi consiste le début et comment Pearl a réussi à obtenir la garde de ses trois enfants.

Histoire complète de Pearl And Aguirre

Les essais de Gabriel Fernandez reconnaissent en effet les histoires personnelles de Pearl et d’Aguirre, mais ne fournissent pas au public un croquis complet de deux individus qui ont torturé et assassiné un garçon de huit ans. Voici ce que les téléspectateurs apprennent: Pearl et Aguirre ont obtenu la garde de Gabriel pour des raisons financières, ils l’ont accusé d’être gay, puis ont torturé le garçon pendant plusieurs mois avant de finalement le tuer. Les docuseries Netflix impliquent que le couple se lie en quelque sorte les uns aux autres en abusant de Gabriel, ce qui soulève d’importantes questions sur leurs antécédents. Qu’est-ce qui a conduit à cela, et pourquoi? Qu’est-il arrivé à Pearl et Aguirre dans le passé? Dans ce cas, les cinéastes peuvent avoir décidé que toute tentative d’humaniser deux meurtriers pourrait ne pas être appropriée. Pourtant, cela peut laisser le public curieux de connaître les facteurs psychologiques. Il en va de même pour les conversations docuseries Netflix 2019 avec un tueur: les bandes Ted Bundy. Les téléspectateurs savent clairement que le sujet détestait les femmes, mais pourquoi? Traumatisme infantile? Une mauvaise rupture? Dommages cérébraux?

Les démons de Pearl ne sont que brièvement évoqués lors des procès de Gabriel Fernandez. Le doc Netflix suggère qu’elle a peut-être même abusé d’Aguirre, et note également qu’elle a une faible intelligence – si faible qu’elle a finalement évité la peine de mort. Dans l’ensemble, les téléspectateurs reçoivent un contexte sur la relation de Pearl et Aguirre, et sur la façon dont ils ont communiqué les uns avec les autres, mais il y a un manque de contexte historique sur leur éducation personnelle et leurs expériences de vie. Vers la fin des Essais de Gabriel Fernandez, l’un des anciens patrons d’Aguirre témoigne devant le tribunal et se souvient de lui comme d’un homme bon – mais cela ne fait pas grand-chose pour expliquer comment il pourrait être une personne au travail, puis une personne complètement différente derrière des portes closes. Encore une fois, les cinéastes ont peut-être décidé qu’il serait problématique d’humaniser les assassins de Gabriel. Mais un examen psychologique plus approfondi aurait peut-être aidé le grand public à mieux comprendre les motivations de Pearl et Aguirre.

Profil de la ville de Lancaster et père de Gabriel

Parce que les essais de Gabriel Fernandez sur Netflix ne fournissent pas beaucoup d’informations de fond sur Pearl et Aguirre, toutes les références à Lancaster semblent moins percutantes. Les docuseries créent effectivement un sentiment d’atmosphère tout en détaillant tout ce qui a conduit au meurtre de Gabriel, mais la plupart des commentaires sociopolitiques se trouvent ailleurs. Pour plus de clarté, un peu d’informations sur Lancaster, la communauté aurait bénéficié aux essais de Gabriel Fernandez, bien qu’il soit compréhensible pourquoi l’accent est mis sur des individus spécifiques associés à l’affaire. Dans le dernier épisode de Netflix, une référence au meurtre en 2018 à Lancaster d’Anthony Avalos, 10 ans, soulève plus de questions sur la culture de la ville, à l’époque et maintenant.

Il y a aussi peu d’informations fournies sur le père biologique de Gabriel, Arnold Contreras. Pendant les entretiens, Hatami parle chaleureusement de Contreras et peut être vu l’embrassant pendant le procès. Pourtant, les docuseries Netflix n’offrent pas beaucoup de contexte, ni pourquoi il était en prison à la naissance de Gabriel. Mais cela a du sens, car il n’y a aucune raison apparente de détourner l’attention des crimes de Pearl et Aguirre. Il convient de noter que Contreras est également le père d’Ezequiel et de Virginie, donc – chaque fois qu’il apparaît devant la caméra dans les docuseries Netflix – les téléspectateurs peuvent s’interroger encore plus sur l’éducation de Gabriel.

Gabriel La personne, pas la victime

En s’écartant des informations de base, Les Procès de Gabriel Fernandez mettent plus efficacement en lumière les faits malheureux sur l’affaire du meurtre. Soit dit en passant, cela crée une expérience de visionnage brute, qui peut inciter les gens à réfléchir davantage à l’image globale. D’un autre côté, l’accent principal mis sur la logistique et les faits concrets signifie qu’il y a moins d’emphase sur Gabriel l’humain, d’autant plus que ses sept premières années ne sont pas entièrement explorées. Il y a plusieurs images inquiétantes dans le documentaire Netflix, mais toutes montrent aux téléspectateurs la gravité des souffrances de Gabriel – même lorsqu’il souriait pour une photo de la fête des mères à l’école avec des ecchymoses visibles sur tout le visage.

Les épreuves de Gabriel Fernandez est un docuseries Netflix efficace qui oblige les téléspectateurs à faire face à des réalités difficiles. S’il y a une critique majeure à faire, cependant, c’est que les cinéastes ont adopté une approche sans intervention lorsqu’ils ont abordé l’éducation de Gabriel et les histoires des personnes qui l’ont élevé. Certes, c’est une question sensible dans tous les domaines, car seules deux personnes sont directement responsables du meurtre de Gabriel.

