Ce que Thor de Marvel a eu raison et tort sur la mythologie nordique

En tant que personnage Marvel le plus populaire, Thor est devenu un nom familier depuis que Chris Hemsworth a interprété le rôle dans 2011 Thor. Deux séquences et une poignée de films en équipe plus tard, les représentations de Thor présentent aux cinéphiles un riche mélange d’excellence cinématographique et de mythologie nordique, bien que Marvel prenne quelques libertés avec cette dernière.

Introduit pour la première fois dans son film solo, Thor a ensuite rejoint les Avengers dans le premier film d’équipe de Marvel Cinematic Universe, The Avengers de 2012. Depuis lors, Thor est devenu un favori des fans, apparaissant dans les trois suites de The Avengers et deux suites de sa propre franchise, Thor: The Dark World et Thor: Ragnarok.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: The Avengers: 10 choses les plus éhontées que Loki ait jamais faites

La mythologie et la culture du peuple scandinave, sur lesquelles Thor est basé, est un système de croyances très complexe, centré autour d’une culture guerrière qui valorise la force et l’honneur avant tout. Le Dieu aimable du tonnerre incarne ces valeurs à la fois dans la mythologie et dans les adaptations de Marvel. Dans ses films autonomes, il est chargé de protéger l’humanité ainsi que le reste d’Asgard de la destruction et des calamités, alors que les forces obscures comme les elfes et la déesse des enfers elle-même tentent de prendre le contrôle. Cependant, bien que Marvel capture bien la personnalité et les convictions de Thor, il y a encore beaucoup de choses que le MCU a décidé de changer au sujet de son personnage et de son casting de soutien.

Marvel n’utilise que quelques-uns des neuf mondes du savoir

Dans la cosmologie nordique ancienne, il y a neuf royaumes dans lesquels différents êtres habitent, tous connectés et maintenus par un frêne mythique appelé Yggdrasil. Dans les feuilles de l’arbre reposent les mondes d’origine des dieux et des elfes de lumière. Autour du tronc de l’arbre se trouve le monde de la glace, du feu, des géants et des elfes noirs. Le monde humain se trouve là aussi, directement connecté aux dieux via le pont arc-en-ciel, Bifrost. De même, le monde souterrain est niché parmi les racines d’Yggdrasil. Chacun des Neuf Mondes possède son propre terrain et ses propres créatures.

Bien que Marvel ne montre pas tous les domaines, ceux qu’ils montrent sont d’excellentes représentations. À Thor, le public a pu voir la terre bleu froid des géants de glace et la maison opulente des dieux, Asgard. De plus, ils ont réussi à donner au Bifrost un aspect beaucoup moins hokey qu’il n’y paraît. Dans Thor: The Dark World, Marvel a dépeint les elfes noirs et leurs friches stériles et la terre de feu avec Surtur dans Thor: Ragnarok. Il est évident que l’équipe Marvel a fait une quantité respectable de recherches pour construire les royaumes.

Thor obtient un nouveau look et des capacités

Thor est l’un des dieux les plus puissants et les plus respectés de tout le panthéon nordique. En tant que défenseur de l’humanité, il brandit un marteau magique appelé Mjolnir, qui est capable de niveler des montagnes en un seul coup. Dans les représentations populaires du dieu du tonnerre, Thor est représenté comme ayant des cheveux roux et une barbe rouge épaisse, se battant sur un char transporté par les béliers, Tanngrisnir et Tanngnjóstr, traduit du vieux norrois en «porteur de dents» et «moulin à dents» . »Il est aussi le fils de l’Allfather Odin et mari de la déesse de la terre, Sif.

Marvel a pris les aspects les plus reconnaissables de Thor et a adapté le reste. Dans les films de Thor, il est connu comme le dieu du tonnerre et fils d’Odin (Anthony Hopkins) et brandit Mjolnir. Cependant, les films déclarent que le marteau magique ne peut être élevé que par ceux qui en sont dignes, mais dans la mythologie, Mjolnir est juste très lourd. De même, Marvel a échangé les cheveux roux de Thor contre les mèches dorées de Hemsworth et abandonné le chariot à bélier tous ensemble. Thor est également tombé amoureux de la Jane Foster humaine (Natalie Portman), au lieu d’une autre déesse; dans les films, Lady Sif (Jaimie Alexander) est reléguée à un seul ami de Thor, l’aidant dans ses combats sur Terre à Thor.

Norse Odin est le dieu de la guerre; Odin de Marvel a un arc de caractère arrondi

Le Allfather Odin est à la tête du panthéon nordique des dieux, les présidant et maintenant l’équilibre entre chacun des neuf mondes. Il est le Dieu de la sagesse, de la poésie, de la guerre et de la guérison, faisant de lui le plus respecté et le plus craint de tous les dieux. Dans les histoires de la mythologie, non seulement il a abandonné un de ses yeux pour acquérir de la magie, mais il est également accompagné de deux corbeaux, «pensée» et «mémoire», qui volent autour de la terre et rendent compte de leurs découvertes.

Connexes: Thor: Comment le bifrost a été corrigé avant le monde sombre

Cependant, Marvel a décrit Odin sous un jour plus paternel dans les deux premiers films de Thor. La seule fois où le public a vraiment vu la guerre, Dieu sur le champ de bataille était dans un flashback dans le premier film de Thor. Bien qu’il ait adopté Loki comme fils et enseigné à Thor de précieuses leçons paternelles dans les deux premiers films, la trame de fond d’Odin est compliquée dans Thor: Ragnarok lorsque Hela (Cate Blanchett) révèle son histoire de conquérant. Les premières entrées de la franchise décrivaient Odin comme un dirigeant juste et bienfaisant, mais dans la scène de la salle du trône, Hela brise les tableaux représentant le placage paisible d’Odin. Elle détaille la fondation d’Asgard et dit: «J’étais [Odin’s] arme dans la conquête qui a construit l’empire d’Asgard. ”

Alors qu’Odin de Marvel ressemblait à la vraie affaire, il y avait très peu d’Odin mythologique incorporé dans les films jusqu’à Thor: la révélation par Ragnarok du passé violent et conquérant d’Odin.

Loki n’a pas été adopté dans la mythologie nordique

Loki est annoncé comme le Dieu du mal, jouant des farces et lançant des insultes à ses confrères dieux. Son mauvais comportement lui cause souvent des ennuis, mais il est généralement capable de se sortir de toute situation. De sang, Loki est un demi-géant et également un métamorphe, ce qui lui a permis d’avoir de nombreux enfants non humains. Il est notamment le père de Sleipnir, le cheval à huit pattes d’Odin, Jormungandr, le serpent qui fait le tour de la terre, et Fenrir, un loup gigantesque. Il est également le père de Hel, déesse des enfers.

Dans les films Marvel, Loki (Tom Hiddleston) était décrit comme étant déterminé à prendre le contrôle de la Terre et à supplanter le souverain d’Asgard. Bien que les paroles de Loki lui aient causé des ennuis avec les autres dieux dans les histoires nordiques originales, il n’a jamais eu de telles ambitions. Dans Thor: The Dark World, il y avait une scène comique où Loki se transforme en Captain America et une scène où il prétend être Odin, mais c’est l’étendue du changement de forme. De même, Marvel a complètement changé les relations familiales. Le Marvel Loki était le frère de Thor et Hela et le fils adoptif d’Odin; dans le mythe nordique, cependant, Loki est le fils de Fárbauti et Laufey, deux figures inédites de la mythologie nordique.

Ragnarok tue Thor, Loki, Odin et Asgard

Chaque culture a sa propre version de la «fin des temps», et pour le vieux peuple scandinave, Ragnarok n’est que cela. Cet événement cataclysmique a prophétisé la mort de nombreux dieux, Odin, Thor et Loki inclus. Au milieu du chaos de la bataille, le loup géant, Fenrir, avale la lune et envoie le monde dans les ténèbres. Le serpent géant qui fait le tour de la terre se précipite et fait que les vagues se brisent violemment. Et enfin, Surtr se lève de la terre de feu faisant des ravages sur tout sur son passage. Cependant, tous les dieux et les humains ne meurent pas, car certains sont laissés à repeupler les mondes après la bataille.

Alors que Marvel a essayé de rester fidèle à la bataille finale dans Thor: Ragnarok, ils ont fini par lui donner un traitement hollywoodien brillant qui s’éloignait de la mythologie originale. Dans le film, Hela est celle qui a commencé le désordre entier, ce qui ne s’est jamais produit dans les histoires en vieux norrois. Bien que le public ait pu voir un combat avec Fenrir et Surtur à Asgard, contrairement à la mythologie nordique, Thor et Loki ont intentionnellement amené Ragnarok à vaincre Hela et à s’échapper avec leur vie. Dans les derniers instants d’Asgard, Marvel a simplement gardé l’essentiel d’un «combat divin» et adapté tout le reste.

Connexes: Doctor Strange 2 vs Thor 4: Quel est le film MCU Phase 4 le plus important?

À bien des égards, Thor la franchise tient remarquablement bien; après tout, c’est une adaptation cinématographique d’une série de bandes dessinées, elle-même adaptée de la mythologie nordique. À chaque étape, certains aspects des personnages et des intrigues se perdent ou sont exagérés, et bien que certains éléments tiennent à des histoires vieilles de plusieurs siècles, beaucoup ont été retirés pour s’intégrer dans le genre des super-héros. Lorsque Thor: Love and Thunder continue l’histoire de God of Thunder en 2021, les fans des histoires nordiques pourront voir encore plus d’éléments du mythe prendre vie sur grand écran.

Suivant: Christian Bale aurait joué au méchant intergalactique dans Thor 4

Dates de sortie clés

Veuve noire (2020) date de sortie: 01 mai 2020

Éternels (2020) date de sortie: 06 nov.2020

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021) date de sortie: 12 février 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie (2021) date de sortie: 07 mai 2021

Spider-Man: Retrouvailles 3 (2021) date de sortie: 16 juil.2021

Thor: amour et tonnerre (2021) date de sortie: 05 nov.2021

Panthère noire 2 (2022) date de sortie: 06 mai 2022

Star Wars révèle enfin ce qui s’est passé avec Sifo-Dyas et l’armée des clones

A propos de l’auteur

Zoe est née et a grandi à New York, et prospère dans son chaos créatif. Elle est une journaliste passionnée de divertissement, écrivant sur tout, de la musique et des groupes, aux nouveautés sur Netflix. Quand elle n’écrit pas, vous pouvez la trouver assister à des concerts locaux ou devenir boueuse sur un terrain de rugby.

En savoir plus sur Zoe Rosensweig