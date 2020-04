«Ce qui brûle avec le feu» – Les incendies

En 1960, quand Joe avait seize ans, sa mère est tombée amoureuse. Ils avaient récemment déménagé à Great Falls, Montana. C’était l’époque du boom pétrolier et le père de Joe, un golfeur professionnel qui gagnait peu de vie en tant qu’instructeur dans des clubs privés, avait pensé que l’argent serait là et qu’il recevrait une part de la pluie d’or tombante. sur la région.

Mais rien ne s’est passé comme prévu, et ce qui a commencé à tomber sur la tête des habitants de Great Falls, c’était la pluie de cendres des incendies incontrôlables dans les forêts voisines, qui avaient brûlé tout l’été sans pouvoir les éteindre. Les incendies ont également modifié la surface immobile de la vie, libérant des complexités latentes dans les relations entre les parents de Joe.

Le père a perdu son emploi et, coulé dans une extraction profonde, il s’est enrôlé dans les brigades qui se sont rendues dans les bois pour combattre l’incendie. Il n’était parti que pendant quelques jours, mais ils ont duré pour toujours et changé la vie de Joe pour toujours. Sa mère a rencontré un autre homme, puis il a jeté son premier regard perplexe sur le monde opaque du désir, sur le monde énigmatique de la maturité.

«Ce qui brûle avec le feu» est une histoire d’initiation; aussi, l’histoire d’une passion racontée par ceux qui en savent le moins, le fils adolescent de l’amant, par qui les moins peuvent croire et comprendre la nature de tels sentiments. À son tour, “ What Burns With Fire ” est les débuts confiants et solides de Paul Dano dans ce qui promet – et nous souhaitons – de ne pas être une incursion circonstancielle, fortuite ou capricieuse.

Parce qu’au début, Dano a montré quelque chose que beaucoup ne peuvent même pas dans toute leur carrière de réalisateur: que savez-vous que tout cela concerne le cinéma, que vous êtes un cinéaste inné. Il n’y a aucun moment de «Ce qui brûle avec le feu» qui ne révèle sa condition cinématographique, qui est gratuit, trivial ou décontracté; Il n’y a aucun moment qui brise l’harmonie d’un ensemble aussi puissant qu’une pierre qui frappe votre tête.

«Ce qui brûle avec le feu» est une histoire classique, avec une vieille saveur claire et qui rappelle des contemporains tels que «Carol» ou «Brokeback Mountain (en terrain clos)». Un mélodrame contenu, du “démodé” et qui est le cadre idéal pour que les subtilités et les interprètes brillent dans la chaleur d’une enveloppe propre, aussi discret et élégant que très précis dans la gestion émotionnelle de ses ressources.

N’importe quel temps passé n’était pas meilleur, mais plus honnête, authentique ou pur. Au moins, cette Amérique qu’ils nous vendent au cinéma semble plus que celle de Trump. Paul Dano capture et projette cette essence avec la maturité, la netteté et l’économie des médias de tout un vétéran. Il comprend l’histoire, sa narration et surtout le travail de l’interprète, bien sûr, leur permettant d’être le moteur d’une histoire humble et candide.

Humble, candide. Fermez. Récompenser. Mais surtout extrêmement sensible et émotif. “ Ce qui brûle avec le feu ” est ce qui se dit dans un petit grand film dirigé par un énorme Carey Mulligan, et qui représente un début plus que notable pour Paul Dano qui, en l’absence d’un revid qui nous fait douter, se positionne comme un cinéaste très intéressant des deux côtés de l’écran. Depuis un écran de cinéma.

Par Cruz Snchez & Juan Pairet



