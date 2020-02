Ce qui est vraiment arrivé à Shelley à la Villa Diodati

“La hantise de la Villa Diodati” est un classique Docteur Who épisode historique, avec le Docteur face au Lone Cyberman à la Villa Diodati. Comme tous les meilleurs histoires historiques de Doctor Who, c’est un mélange parfait d’action de science-fiction et d’aventure historique, le Docteur rencontrant un groupe d’écrivains, de poètes et de philosophes célèbres, y compris Mary Shelley.

Le cadre est parfait pour une histoire de maison hantée. C’est l’été 1816, la tristement célèbre «année sans été». Elle a été causée par l’éruption du mont Tambora en Indonésie en 1815, l’éruption volcanique la plus puissante des 10 000 dernières années; il a expulsé tellement de cendres qu’il a affecté le climat mondial. C’était une catastrophe agricole, décrite par les historiens comme la dernière grande crise de subsistance dans le monde occidental. Mais cela a également laissé une impression durable sur la culture populaire; des artistes comme Turner ont été inspirés par les couchers de soleil, tandis que les premiers écrivains d’horreur ont été frappés par les tempêtes cauchemardesques.

Tout comme dans Doctor Who, un de ces groupes s’est réuni à la Villa Diodati louée près du lac Léman en Suisse. Leur parti était composé de Lord Byron, qui avait quitté l’Angleterre après une série de scandales; son médecin John Polidori; le poète Percy Bysshe Shelley et sa future épouse Mary Godwin; et la belle-soeur de Mary, Claire Clairmont, qui avait poursuivi Lord Byron après avoir eu une liaison avec lui et était alors enceinte de son enfant. La pluie a gardé le groupe à l’intérieur, où ils ont commencé à se lire des histoires surnaturelles telles que l’anthologie d’histoires fantômes appelées Fantasmagoria. Au cours des trois jours suivants, ils se sont progressivement tournés vers l’écriture de leurs propres histoires. Polidor a écrit The Vampyre et Mary Godwin a écrit Frankenstein, publié anonymement en 1818.

“The Haunting of Villa Diodati” est écrit par Maxine Alderton, un érudit engagé du travail de Mary Shelley, et il n’est pas surprenant que le script soit remarquablement précis. Il est vrai que l’histoire comprime l’échelle de temps; cela suggère que Frankenstein et The Vampyre ont été écrits au cours d’une seule nuit, plutôt que sur trois jours. Mais tout le reste correspond assez bien. Dans une scène particulièrement intéressante, le Docteur utilise un pouvoir du Seigneur du Temps pour donner à Percy Shelley une vision de sa mort, et il est montré en train de se noyer; ce fut en effet son destin, Percy se noyant dans une soudaine tempête sur le golfe de La Spezia en 1822.

Pendant ce temps, “The Haunting of Villa Diodati” suggère une origine fantastique pour Frankenstein et The Vampyre. Polidor est présenté comme presque comme un vampire lui-même, une vanité amusante. Pendant ce temps, Frankenstein est clairement censé être inspiré par le Lone Cyberman lui-même, que Mary a interprété comme un composite composé de parties de différents corps humains. Ceci est particulièrement ironique car pour Doctor Who’s l’équipe créative originale Frankenstein était l’inspiration lâche pour les Cybermen.

