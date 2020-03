Ce qui ne va pas dans la relation apparemment parfaite de Kelly et Kenny

Il semblait que Kelly Chase et Kenny Barnes étaient le couple le plus solide sur le rock L’amour est aveugle, alors qu’est-ce qui a mal tourné pour faire dérailler leur relation? Ce sujet, ainsi que de nombreux autres, a été discuté lors de la réunion qui a été publiée jeudi.

Nous n’avons presque rien vu de Kelly et Kenny dans les pods. Ils ont eu quelques conversations ensemble, puis, tout d’un coup, Kenny est entré dans la capsule avec un costume et une bague. Il était étrange de voir à quel point ils avaient reçu un montage. La raison pour laquelle ils n’ont pas été montrés autant est peut-être parce qu’il n’y a pas eu beaucoup de drame entre les deux depuis le rendez-vous au Mexique et le déménagement à Atlanta avec le reste des couples fiancés. Il y avait peu à suggérer qu’ils ne finiraient pas ensemble. Même leurs familles s’aimaient lorsqu’elles avaient toutes la chance de se réunir. Et, il convient de noter qu’aucune autre paire de familles ne s’est rencontrée avant le jour du mariage, ce qui semblerait être un événement courant, mais peut-être pas avec cette chronologie accélérée. Dans la finale, ils semblaient être le plus grand slam dunk à se marier. Finalement, Kelly n’était pas prête à se marier avec Kenny.

Au cours de la réunion, Kelly a expliqué à Kenny la raison pour laquelle elle avait dit “Je ne le fais pas”. Ce n’était pas qu’elle ne pourrait jamais y arriver avec Kenny. Elle souhaitait juste avoir plus de temps avec lui avant de se marier. C’est une raison très valable. Mais elle semblait aussi regretter de ne pas lui avoir donné sa chance, ce qui lui arrive souvent dans les relations. Il y aurait eu une chance pour eux de continuer à sortir ensemble, peut-être, si Kenny n’avait pas déjà déménagé et trouvé une autre femme. Kelly a dit qu’elle était célibataire un an et demi plus tard.

Même si Kenny n’avait pas trouvé quelqu’un d’autre, il est possible qu’il ne reprenne pas Kelly. Il a été dévasté le jour de son mariage après que Kelly l’a rejeté, et ce n’est pas une chose facile à surmonter. Bien que Giannina Gibelli se soit réconciliée avec Damian Powers après avoir été gênée par son mariage, ce n’est pas si facile pour chaque couple.

Bien que tous les couples n’aient pas trouvé l’amour – et certains, comme Jessica Batten et Mark Cuevas – sont toujours à la recherche, tous ont convenu lors de la réunion que le processus avait fonctionné pour eux. Ils ont chacun appris quelque chose en faisant partie de Love Is Blind, même si cela n’a pas abouti à trouver l’amour dans la série. Kelly l’a admis, disant que cela lui avait ouvert les yeux sur la façon dont elle voulait aborder les relations à l’avenir; si elle continue de refuser des gars comme Kenny, elle se rend compte maintenant, elle pourrait avoir du mal à trouver le bon gars pour elle.

